Заря - Олимпик. Прогноз с анонсом на матч Favbet лиги

После осечки "Динамо" команда Виктора Скрипника получила реальный шанс выйти на чистое второе место. Для этого нужно обыграть "чемпиона межсезонья". Зато вот официальную часть сезона донецкий "Олимпик" начал с отрицательных эмоций, уступив "Львову". Перспективы команды Висенте Гомеса в борьбе за шестерку лучших уже сейчас кажутся туманными, а после матча могут и вовсе окончательно расстаять.

Favbet лига, 20-й тур (первый этап)

Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)

Главный арбитр: Сергей Бойко

Заря 14:00 Олимпик

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция доступна на телеканале УНИАН

Победный гол Богдана Леднева принес "Заре" успех в Мариуполе, первый за последние четыре года (2:1). Тяжелое поле и непростой соперник не стали поводом для паники на "корабле" Скрипника, также стоит отметить гармоничную интеграцию новичков Цвека и Перовича, которые приняли непосредственное участие в победе.

Шесть игроков были наказаны желтыми карточками в матче с приазовцами, но ни один из них не пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации. Поэтому Виктор Скрипник, вполне вероятно, повторит победный стартовый состав.

Ориентировочный состав Зари (4-1-3-1-1): Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко - Цвек - Кочергин, Юрченко, Леднев - Хомченовский - Перович.

От дончан ждали многого после беспроигрышной серии в межсезонье, но домашний матч со "Львовом" (0:1) разочаровал. Это сразу же сместило акценты в списке дальнейших задач команды на остаток первой части чемпионата, если желание попасть в топ-6 все еще присутствует - нужно в каждом следующем матче играть исключительно на победу.

Четырехматчевая серия поражений - худший текущий результат среди всех команд Премьер-лиги. К тому же матч против "Зари" пропустит центральный защитник Евгений Цымбалюк, для которого желтая карточка со "Львовом" стала четвертой.

Ориентировочный состав Олимпика (4-1-4-1): Кычак - Литвин, Гришко, Зотько, Лебеденко - Кравченко - Чогадзе, Кравчук, Политыло, Балашов - Зейхеди.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

Матч первого круга завершился победой "Зари" со счетом 5:0, но до удаления Ксенза результат был ничейным.

На зимних тренировочных сборах "Олимпик" выиграл восемь матчей и еще в одном сыграл вничью.

У "Зари" также не было поражений в предсезонных спарингах (четыре победы и две ничьи), причем команда Скрипника не пропустила ни одного мяча!

Только "Шахтеру" и "Александрии" проиграл луганский клуб в Запорожье в текущем сезоне. Правда из оставшихся семи домашних игр удалось выиграть лишь в четырех.

Прогноз

Луганский клуб имеет серьезную мотивацию, а именно возможность выйти на второе место в случае победы. "Олимпик" же поражение окончательно лишает шансов на попадание в первую шестерку. Тем не менее, ставим на хозяев, причем надежность их обороны также учитываем при выборе ставки.

Ставка: Победа "Зари" всухую за 2.00