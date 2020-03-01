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Шендрик и Задерака отправлены в дубль Александрии
Жесткое решение от Владимира Шарана
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран отправил в дубль защитника Антона Шендрика, сообщает Footboom.
Специалист был недоволен игрой центрального защитника в матче 20-го тура УПЛ против "Львова" (1:1), о чем дал понять на послематчевой пресс-конференции.
Также по информации "Футбол NEWS", с дублем тренируется и полузащитник Максим Задерака. Его перевели после матча 19-го тура УПЛ против "Колоса" (1:2).
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