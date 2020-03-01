Шендрик и Задерака отправлены в дубль Александрии

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран отправил в дубль защитника Антона Шендрика, сообщает Footboom.

Специалист был недоволен игрой центрального защитника в матче 20-го тура УПЛ против "Львова" (1:1), о чем дал понять на послематчевой пресс-конференции.

Также по информации "Футбол NEWS", с дублем тренируется и полузащитник Максим Задерака. Его перевели после матча 19-го тура УПЛ против "Колоса" (1:2).