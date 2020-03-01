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Шендрик и Задерака отправлены в дубль Александрии

Премьер-лига
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Жесткое решение от Владимира Шарана

Шендрик и Задерака отправлены в дубль Александрии
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран отправил в дубль защитника Антона Шендрика, сообщает Footboom.

Специалист был недоволен игрой центрального защитника в матче 20-го тура УПЛ против "Львова" (1:1), о чем дал понять на послематчевой пресс-конференции.

Также по информации "Футбол NEWS", с дублем тренируется и полузащитник Максим Задерака. Его перевели после матча 19-го тура УПЛ против "Колоса" (1:2).

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В статье: Антон Шендрик ФК Александрия Максим Задерака
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