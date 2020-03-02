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Вратарь Зари ответил на вопрос о проблемах с "обузданием" Олимпика

Премьер-лига
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Вратарь Зари ответил на вопрос о проблемах с "обузданием" Олимпика
Новина українською

Голкипер луганской "Зари" Заури Махарадзе рассказал о игре 20 тура УПЛ с донецким "Олимпиком".

Вратарь признает, что матч был сложным.

Мы сами виноваты. Надо было забивать раньше - игра сложилась бы иначе. Но это футбол! "Олимпик" тоже добавил во втором тайме. Конечно, создал нам проблемы. Но победа была заслужена.

Махарадзе отмечает, что сейчас каждая игра - как финал.

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Не важно, это "Олимпик", или "Шахтер". Настраиваемся на каждую игру. И теперь уже будем готовиться к следующему матчу.

3 матча за неделю? Ничего, мы готовы. Сбор прошли, и летом с такой же периодичностью играли.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) УПЛ Заури Махарадзе
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Источник:
Ютуб ФК Зоря

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