Вратарь Зари ответил на вопрос о проблемах с "обузданием" Олимпика

Голкипер луганской "Зари" Заури Махарадзе рассказал о игре 20 тура УПЛ с донецким "Олимпиком".

Вратарь признает, что матч был сложным.

Мы сами виноваты. Надо было забивать раньше - игра сложилась бы иначе. Но это футбол! "Олимпик" тоже добавил во втором тайме. Конечно, создал нам проблемы. Но победа была заслужена.

Махарадзе отмечает, что сейчас каждая игра - как финал.

Не важно, это "Олимпик", или "Шахтер". Настраиваемся на каждую игру. И теперь уже будем готовиться к следующему матчу.

3 матча за неделю? Ничего, мы готовы. Сбор прошли, и летом с такой же периодичностью играли.