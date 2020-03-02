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Нагорняк: Очень много в Шахтере зависит от того, как сыграет Тайсон
Зависимость или просто момент?
Футбольный эксперт Сергей Нагорняк по итогам матчей 1/16 Лиги Европы выделил Тайсона в составе донецкого "Шахтера".
Я бы его назвал абсолютно лучшим игроком "Шахтера" в двух матчах "Бенфикой" ...Он молодец, профессионал, несмотря на наличие конфликтов, недоразумений...
На сегодня очень много в "Шахтере" зависит от того, как сыграет Тайсон.
Не столь Марлос, как Тайсон. Все скоростные атаки разгоняются через него.
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Источник:Профутбол
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