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Нагорняк: Очень много в Шахтере зависит от того, как сыграет Тайсон

Премьер-лига
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Зависимость или просто момент?

Нагорняк: Очень много в Шахтере зависит от того, как сыграет Тайсон
Новина українською

Футбольный эксперт Сергей Нагорняк по итогам матчей 1/16 Лиги Европы выделил Тайсона в составе донецкого "Шахтера".

Я бы его назвал абсолютно лучшим игроком "Шахтера" в двух матчах "Бенфикой" ...Он молодец, профессионал, несмотря на наличие конфликтов, недоразумений...

На сегодня очень много в "Шахтере" зависит от того, как сыграет Тайсон.

Не столь Марлос, как Тайсон. Все скоростные атаки разгоняются через него.

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В статье: Тайсон Сергей Нагорняк Шахтер (Донецк)
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Источник:
Профутбол

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