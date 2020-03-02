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Премьер-лига
Премьер-лига

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Вернидуб: Динамо – это народный клуб Украины. Как бы Шахтер ни хотел – он никогда не станет Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер считает, что нынешнее преимущество горняков является ситуативным

Вернидуб: Динамо – это народный клуб Украины. Как бы Шахтер ни хотел – он никогда не станет Динамо
Новина українською

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас работает с солигорским Шахтером, высказал свое мнение относительно двух украинских грандов – "Шахтера" и "Динамо".

"Динамо" – это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы "Шахтер" донецкий ни хотел бы, но он не станет "Динамо". Так же, как и "Динамо" никогда не станет "Шахтером".

Потому что "Динамо" – есть "Динамо". Оно осталось еще с тех советских времен, потому что это громко звучало. Да, на данный момент, "Шахтер" где-то, может быть, переигрывает "Динамо" и где-то идет чуть выше.

Я уверен, что придет время, когда это все опять поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей спортивной", – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (26)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 20:15
Класс, разрывом бомжацких пер...ков удовлетворён :))))
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0
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болельщик_футбола (Донецк)
02.03.2020 в 20:13
без Лобановского Динамо летит вниз... что сейчас, что раньше... так то...
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0
0
болельщик_футбола (Донецк)
02.03.2020 в 20:11
если уже по чесноку, расскажите что такое Динамо без Лобановского? всем обязаны одному человеку... Лобановский - глыба.. а вы все примазываетесь... докажите обратное...
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0
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 20:13
Бомжей без имени не спрашивают
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0
0
Pein1986 (Алчевск)
02.03.2020 в 19:54
Да Боже упаси, что бы Шахтер стал такой "народной" Динамо.
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+2
-4
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 19:55
Ну в вашем регионе да :)
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+2
-4
Pein1986 (Алчевск)
02.03.2020 в 19:57
Не пиши мне, я завязал с даунами общаться.
+2
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 20:12
Так не общайся сам с собой :)))
0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 19:52
Началось, все боты недосуперклуба ща сбегутся... у Ахматова же заноза в заднице , что Динамо больше народу любит, не смотря на все его траты :)
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+4
-3
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Siren05 (Мариуполь)
02.03.2020 в 19:51
Объясните мне, бестолковому, какие критерии существуют для того, чтобы клуб назывался народным? Если судить по тому, кто эти клубы финансирует, то и ДК и ШД яркий пример как раз антинародных клубов, т.к. их финансируют олигархи Суркис и Ахметов. Правда деньги они получают, обирая наш народ. Тогда таки да - они народные клубы...
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+2
-2
Alk1964 (Краматорск)
02.03.2020 в 20:11
В СССР всех лучших игроков Украины забирали в ДК. Днепру повезло, шо они 2 раза стали чемпионами СССР. Это была суперкоманда, пока Протасова и Литовченко не забрали в ДК, Беланова из Черноморца в ДК, Заварова из Зари в ДК, Реброва из ШД в ДК. Это так, на вскидку, все лучшие в Украине были в ДК. Раньше- Чанов-мл., Коньков из ШД в ДК. Но были и проколы: Канчельскис из ДК ушел в ШД, а потом в МЮ.
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0
0
Arsenals (Днепр)
02.03.2020 в 19:51
А я думал что Вернидуб адекватный
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+3
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 19:51
Намечается бомжедрыщ :) кроты, вы где? :)))
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+2
-3
Arsenals (Днепр)
02.03.2020 в 19:52
Это вы где пропали после матча с Днепром
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+3
-4
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 19:53
Бомжеглор, не притворяйся днепрянином , с Днепром отличные отношения :)
0
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.03.2020 в 19:53
Где Динамо,где?
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+2
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 19:54
Ты лучше спроси у любого заграницей, что такое шахтёр :)))
+2
-2
Arsenals (Днепр)
02.03.2020 в 19:56
Какие нах отношения я всем упоротым которые дрочат на дружбу с дыркосовами всегда говорил что Днепр убивают в играх с вашими друзьями. Так что угомонись
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+2
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 20:14
Бомжеглор, твоё бессмысленное хрюканье никому не интересно :)
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.03.2020 в 19:50
Знатно лизнул суркам,надеется,что позовут в ФКДК? Ну-ну...
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+3
-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 19:54
Лизать - это прерогатива глоров бомжей :)
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+1
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.03.2020 в 19:57
Санта,как думаешь,удержит ДК третье место?
+1
-3
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 20:14
Т.е. лизание не отрицаешь :)))
0
0
болельщик_футбола (Донецк)
02.03.2020 в 19:44
а почему данная новость всего два раза за день напечатана? надо через каждые полчаса... что бы все уже запомнили... :) горе журналисты...
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+4
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
02.03.2020 в 19:32
Народні команди - це "Чорноморець" і "Карпати". За них вболіває нарід, а не ґлорігантери.
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0
-2
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vs-vorota (Alexandriya)
02.03.2020 в 20:13
Наріт ти береш десь там в першій лізі, і береш так добре, глибоко.
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