Вернидуб: Динамо – это народный клуб Украины. Как бы Шахтер ни хотел – он никогда не станет Динамо

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас работает с солигорским Шахтером, высказал свое мнение относительно двух украинских грандов – "Шахтера" и "Динамо".

"Динамо" – это народный клуб Украины, который на устах у всех. И как бы "Шахтер" донецкий ни хотел бы, но он не станет "Динамо". Так же, как и "Динамо" никогда не станет "Шахтером".

Потому что "Динамо" – есть "Динамо". Оно осталось еще с тех советских времен, потому что это громко звучало. Да, на данный момент, "Шахтер" где-то, может быть, переигрывает "Динамо" и где-то идет чуть выше.

Я уверен, что придет время, когда это все опять поменяется. Как только у нас власть меняется, как и в политической стороне, точно так же и в нашей спортивной", – сказал Вернидуб.