Пропустил Бенфику. У Шахтера после повреждения восстановился хавбек

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко близок к возвращению на поле после повреждения.

Из-за травмы он пропустил 3 последних матча.

Виктор уже тренируется в общей группе и может сыграть в матче УПЛ с "Днепр-1".

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В этом сезоне Коваленко провел 12 матчей и забил 1 гол.

Матч "Шахтер" - "Днепр-1" состоится завтра, 4 марта. Начало в 19 часов.