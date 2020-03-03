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Пропустил Бенфику. У Шахтера после повреждения восстановился хавбек

Премьер-лига
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К "Вольфсбургу" будет в игре

Пропустил Бенфику. У Шахтера после повреждения восстановился хавбек
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Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко близок к возвращению на поле после повреждения.

Из-за травмы он пропустил 3 последних матча.

Виктор уже тренируется в общей группе и может сыграть в матче УПЛ с "Днепр-1".

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В этом сезоне Коваленко провел 12 матчей и забил 1 гол.

Матч "Шахтер" - "Днепр-1" состоится завтра, 4 марта. Начало в 19 часов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Днепр-1
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