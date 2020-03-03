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Пропустил Бенфику. У Шахтера после повреждения восстановился хавбек
К "Вольфсбургу" будет в игре
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко близок к возвращению на поле после повреждения.
Из-за травмы он пропустил 3 последних матча.
Виктор уже тренируется в общей группе и может сыграть в матче УПЛ с "Днепр-1".
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В этом сезоне Коваленко провел 12 матчей и забил 1 гол.
Матч "Шахтер" - "Днепр-1" состоится завтра, 4 марта. Начало в 19 часов.
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Источник:Футбол News
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