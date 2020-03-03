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Руслан Фомин сыграл свой 200-й матч в УПЛ

Премьер-лига
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Солидный юбилей

Руслан Фомин сыграл свой 200-й матч в УПЛ
Новина українською

Недавний матч 20-го тура УПЛ, в котором "Мариуполь" проиграл "Десне" (0:4), стал юбилейным для форварда азовцев Руслана Фомина.

34-летний нападающий сыграл свой 200-й матч в элитном украинском дивизионе.

Руслан дебютировал в элитном дивизионе 20-го августа 2005 года за "Шахтер".

Свой 100-й поединок Руслан провел уже в составе Мариуполя 17-го сентября 2011 года против "Зари" (1:1), а всего в УПЛ выступал за 5 команд:

"Мариуполь" — 96 матчей

"Металлист" — 56

"Шахтер" — 21

"Черноморец" — 13

"Заря" — 14

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин
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Источник:
ФК Мариуполь

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