Премьер-лига
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Руслан Фомин сыграл свой 200-й матч в УПЛ
Солидный юбилей
Недавний матч 20-го тура УПЛ, в котором "Мариуполь" проиграл "Десне" (0:4), стал юбилейным для форварда азовцев Руслана Фомина.
34-летний нападающий сыграл свой 200-й матч в элитном украинском дивизионе.
Руслан дебютировал в элитном дивизионе 20-го августа 2005 года за "Шахтер".
Свой 100-й поединок Руслан провел уже в составе Мариуполя 17-го сентября 2011 года против "Зари" (1:1), а всего в УПЛ выступал за 5 команд:
"Мариуполь" — 96 матчей
"Металлист" — 56
"Шахтер" — 21
"Черноморец" — 13
"Заря" — 14
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Источник:ФК Мариуполь
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