Шабанов сообщил о проблеме Динамо с центральными защитниками

Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал о матче с "Колосом" (2:0), в котором его команда праздновала победу.

- Трудно играть в плотном графике?

- Нет, мы привыкли постоянно играть в таком режиме. Главное, чтобы была ротация. Думаю, все нормально.

- Ты все чаще играешь за первую команду "Динамо" - мечты сбываются?

- Да, мечты сбываются. Хочется постоянно играть в основном составе.

- Сегодня была ротация, но, тем не менее, ты вышел на поле. Нет усталости?

- У нас нет центральных защитников, поэтому выпускают. Никита Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация. Но пока нормально себя чувствую.

- После "Днепра-1" сразу смогли психологически восстановиться?

- Думаю, что нет. Тяжело. В меньшинстве играли и так бессмысленно проиграли за 20 минут, допустили ряд ошибок. Поэтому трудновато было выходить на игру психологически. По крайней мере мне.

- Будет непростой матч в Александрии. Психологически настраиваетесь на эту игру?

- Порадуемся победе, а тогда будем настраиваться на матч с "Александрией". Хотелось бы победить.