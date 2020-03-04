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Шабанов сообщил о проблеме Динамо с центральными защитниками
Поэтому нет ротации
Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал о матче с "Колосом" (2:0), в котором его команда праздновала победу.
- Трудно играть в плотном графике?
- Нет, мы привыкли постоянно играть в таком режиме. Главное, чтобы была ротация. Думаю, все нормально.
- Ты все чаще играешь за первую команду "Динамо" - мечты сбываются?
- Да, мечты сбываются. Хочется постоянно играть в основном составе.
- Сегодня была ротация, но, тем не менее, ты вышел на поле. Нет усталости?
- У нас нет центральных защитников, поэтому выпускают. Никита Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация. Но пока нормально себя чувствую.
- После "Днепра-1" сразу смогли психологически восстановиться?
- Думаю, что нет. Тяжело. В меньшинстве играли и так бессмысленно проиграли за 20 минут, допустили ряд ошибок. Поэтому трудновато было выходить на игру психологически. По крайней мере мне.
- Будет непростой матч в Александрии. Психологически настраиваетесь на эту игру?
- Порадуемся победе, а тогда будем настраиваться на матч с "Александрией". Хотелось бы победить.