  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шабанов сообщил о проблеме Динамо с центральными защитниками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шабанов сообщил о проблеме Динамо с центральными защитниками

Премьер-лига
(1 голосов)

Поэтому нет ротации

Шабанов сообщил о проблеме Динамо с центральными защитниками
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал о матче с "Колосом" (2:0), в котором его команда праздновала победу.

- Трудно играть в плотном графике?

- Нет, мы привыкли постоянно играть в таком режиме. Главное, чтобы была ротация. Думаю, все нормально.

- Ты все чаще играешь за первую команду "Динамо" - мечты сбываются?

- Да, мечты сбываются. Хочется постоянно играть в основном составе.

Читайте такжеДинамо – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча

- Сегодня была ротация, но, тем не менее, ты вышел на поле. Нет усталости?

- У нас нет центральных защитников, поэтому выпускают. Никита Бурда скоро выздоровеет, думаю, будет ротация. Но пока нормально себя чувствую.

- После "Днепра-1" сразу смогли психологически восстановиться?

- Думаю, что нет. Тяжело. В меньшинстве играли и так бессмысленно проиграли за 20 минут, допустили ряд ошибок. Поэтому трудновато было выходить на игру психологически. По крайней мере мне.

- Будет непростой матч в Александрии. Психологически настраиваетесь на эту игру?

- Порадуемся победе, а тогда будем настраиваться на матч с "Александрией". Хотелось бы победить.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...