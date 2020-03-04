Бабич: С таким отношением ребят будем бороться даже за минимальный шанс пробиться в топ-6

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции разобрал победу своей команды в матче 21-го тура УПЛ над "Ворсклой" (3:0).

— Игра получилась непростой. Мы рады, что ребята нас услышали. Услышали все: и те, кто играл, и те, кто вышел на замену, и те, кто не попал в заявку. В психологическом плане нам нужна была победа. Радует, что мы одержали крупную победу. Но я рад, что это "сухая" победа. После поражения в Чернигове очень хотелось сыграть "на ноль". И у нас это получилось! Хотел бы отметить всю команду — сегодня на поле у нас работал слаженный механизм. С таким отношением ребят, если у нас будет даже минимальный шанс пробиться в топ-6, мы будем идти к цели.

— Вячеслав Танковский вновь получил травму, отыграв сегодня минут пять. Насколько серьезно его повреждение?

— Сложная ситуация… У Славы такой период неприятный: только наберет форму, как получает травму, вновь наберет форму — травма. Сейчас с доктором он поехал делать рентген. К вечеру у нас будет информация. Может быть Славе где-то надо пересмотреть некоторые моменты и "пережить" эту ситуацию. Не первый раз он на ровном месте получил травму. Ему есть над чем подумать.

— Как убрали сонливость после "Десны"?

— Не могу сказать, что это был приятный разговор, но ребята нас услышали. И, как видим, он пошел на пользу. Сегодня на поле была слаженная команда. Даже при счете 3:0 ребята правильно работали в обороне. Да, были ошибки, но все ребята сегодня отрабатывали на поле. Радует, что ребята проявили характер. У нас есть футболисты, которым в этом отношении надо прибавлять. Но сегодня все без исключения ребята отрабатывали, играя без мяча. Предыдущая игра с "Десной" показала каким будет результат, если один-два футболиста выпадают при игре без мяча.

— Юрий Максимов сказал, что его команде было тяжело играть после двух интенсивных игр с "Динамо" и "Шахтером". А вот "Мариуполь" провел ротацию в составе. Стоит ли ожидать ротации от вас в следующей игре с "Днепр-1"? Хватит ли глубины состава?

— Честно говоря, мы немного опасались, проводя ротацию. Все-таки сделали сразу 7 замен. И после игры остались только приятные впечатления — ребята все выполнили в плане агрессии, в плане атаки, в плане перестроений. У нас есть молодые футболисты, которых надо было подводить постепенно. Это перспективная молодежь, которой надо давать играть, но делать это правильно. Сегодня мы сделали ротацию и у нас получилось. Посмотрим что будет с "Днепр-1". У нас есть три дня на восстановление и подготовку к этой игре. Будем думать. Есть приятные моменты — это эмоции после крупной победы. А есть и негативные. Как, например, травма Танковского. Уверен, что нам удастся правильно подвести команду для того, чтобы мы до последних минут следующего матча верили в то, что попадем в первую "шестерку".