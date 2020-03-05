Где тонко, там и рвалось. Зрительский обзор 21-го тура УПЛ

Половина матчей тура завершилась разгромами. Увы, наверное, это можно было предвидеть. С крупным счетом проиграли авторы сенсаций прошлого тура – их банально не хватило на достойное продолжение. А также явный аутсайдер. А мы с вами поняли наглядно, почему многие тренеры команд УПЛ в штыки встретили идею об уплотнении графика матчей.

На сей раз, ни единой неожиданности – выиграли все, кто выше в таблице.

Шахтер – Днепр 4:1

Заря – Львов 2:0

Динамо – Колос 2:0

Олимпик – Десна 1:2

Карпаты – Александрия 0:4

Мариуполь – Ворскла 3:0

Зрелищность. Довольно смотрибельными назову игры в Запорожье, Харькове и Мариуполе. Единственное: "Шахтер" слишком рано добился желаемого, и здесь большинство моментов имели место до середины первого тайма. Дальше все постепенно сворачивалось, и можно было смело переключаться на поединок во Львове, который как раз начинался в это время.

"Олимпик" с "Десной" также показали достаточно содержательный футбол. Зачет от зрителя.

"Карпаты" с "Александрией" явили миру действо среднего толка – смотреть можно, но не более. Откровенно скучным, как по мне, стал матч "Динамо" - "Колос", особенно после удаления Задои. По большому счету, помимо двух голов – незадолго до и вскоре после перерыва, тут вспоминается лишь уникальный шанс гостей в дебюте встречи.

Интрига. Один из худших, если не худший тур сезона, в этом смысле. Слишком рано и слишком многое становилось ясно.

Первый же гол "Шахтера", забитый Кривцовым уже на 4-й минуте, положил конец всем чаяниям болельщиков "Днепра" - это было очевидно. А к середине первого тайма им уже стало и стыдно. "Ворскле", думаю, ничего не светило после того как Мишнев открыл счет с 11-метрового, на 32-й минуте.

Участь "Карпат", считаю, тоже предопределил первый же пропущенный мяч – тоже с пенальти, от Третьякова, но на 5 минут позже. До перерыва все решилось и в Киеве. Если у кого-то еще и теплились иллюзии после гола Соля на 40-й минуте, то удаление в составе "Колоса" перед свистком об окончании тайма их окончательно заморозило.

Да и "Заря", оформив свой первый забитый мяч усилиями Кабаева в начале второго тайма, пожалуй, не давала больше усомниться в исходе игры со "Львовом". Как-то все везде было предсказуемо после первого же взятия ворот.

И лишь "Десна" сумела добиться преимущества аж на 76-й минуте, когда Арвеладзе реализовал штрафной удар. Согласитесь, в целом все могло быть куда как интереснее.

Логика. Счет 1:2 в матче "Олимпик" - Десна", как по мне, идеально соответствует событиям на поле. Закономерен и крупный счет "Шахтера", загнавшего "Днепр" под плинтус по игре.

"Заря" точно могла выигрывать крупнее, и дело здесь не только в двух незабитых пенальти. Превосходство "Мариуполя", возможно, точнее бы отразила разница в два мяча. Как, впрочем, и "Динамо", на мой взгляд, было достойно скорее минимальной победы. Вы удивитесь, но почти то же самое скажу и об "Александрии" - просто она использовала четыре шанса из пяти!

Главное же то, что счет счетом, а ни один результат тура под сомнение не поставишь. И в этом аспекте он стал как раз одним из лучших в сезоне, а то и лучшим. Есть логика в футболе, и в этот раз она восторжествовала глобально.

Судейство. Первый (вы не ослышались) повод этой весной для разговора об ошибке, повлиявшей на результат, дал арбитр Кривушкин во Львове. Пенальти, с которого был открыт счет "Александрией", вызвал серьезные сомнения у эксперта сайта Мирослава Ступара.

Вот его аргументация: "Игрок "Александрии" сам нашел ногу соперника; тем более, после этого эпизода состоялся удар по воротам "Карпат". Мой же персональный консультант поспешил здесь умыть руки, в очередной раз сославшись на отвратительное качество повторов на канале "Униан".

Знаете, как ни парадоксально, соглашусь с обоими. Переиначив классическую кинофразу: аппаратура, конечно, фиговая, но профессор точно не лопух. Поскольку мне увиденное представляется (или скорее угадывается) так же, как и уважаемому эксперту, охотно доверюсь его авторитету.

Шо мы имеем с этого пенальти? Он был назначен при счете 0:0. До и после него – вплоть до 58-й минуты, с которой "Александрии" пошла масть, нельзя было говорить ни о каком ее преимуществе в моментах. На мой взгляд, Фемида здесь явно поставила подножку "Карпатам".

Нельзя не упомянуть предупреждение из воздуха, полученное полтавчанином Кане в Мариуполе. Какой бы ни была причина ошибки, допущенной арбитром Дердо, но сам факт желтой карточки игроку, даже не вступившему в контакт с соперником, впечатляет. И ВАР, напомню, здесь бы не помог. А получи затем Кане вторую, да при скользком счете?

В остальном, туда-сюда, обошлось без эксцессов. А все вмешательства видеоассистентов в тех матчах, которым на них повезло, до сих пор были оправданными. Кто бы и что бы ни придумывал себе на досуге.

Везение. Пожалуй, больше других повезло "Заре". Стойка ее ворот, в которую угодил Ренан на 40-й минуте, при 0:0, хранила ее не только от крупной неприятности, но и от вполне реально иного сценария игры в дальнейшем. А ведь к этому моменту луганчане еще не обозначили свое игровое превосходство.

Теоретически, "Олимпик" их даже переплюнул. Калитвинцев и Филиппов обстучали обе его боковые штанги в течение двадцати минут второго тайма, при счете 1:1. Но через пять минут после второй случился победный гол "Десны", забитый при столь очевидно неудачных действиях вратаря, что, наверное, и его следует отнести на счет Фортуны. И он компенсировал все.

Нельзя не вспомнить и второй забитый мяч "Александрии". Третьякову тут помог чрезвычайно удобный отскок из гущи борющихся за мяч игроков. Добавьте к этому первый гол с лжепенальти, и то, что между двумя этими эпизодами "Карпаты" не позволили сопернику создать ни одной реальной угрозы воротам. Немудрено, что потом руки опустились, и получили еще два из двух.

Личности. Первым будет Тайсон – самая заметная фигура в атаке "Шахтера". Вторым назову мариупольца Мишнева, который был почти так же регулярно активен и полезен. Далее у меня следует целая группа товарищей, включающая в себя Лунева из "Зари", александрийца Третьякова, а также Коноплянку и Тете. Мало? Тогда добавим Исмаили, Кабаева и Леднева.

Среди вратарей не узрел ни единого конкурента Сарнавскому из "Львова". И не только из-за двух парированных пенальти, что само по себе – редчайший подвиг. Но и по общему количеству важных сэйвов.

Симпатии. В этом туре, лично у меня, получился восточный парад: "Шахтер", "Заря", "Мариуполь". И именно в такой последовательности.

Наверное, излишне говорить о том, кто больше всех разочаровал. 0:4 на 23-й минуте все скажут за себя. Увы, но очень слабыми в итоге показали себя и "Карпаты". "Колос" подкосило удаление – до него он был на уровне. Да, откровенно говоря, и дальше фавориту, игравшему после поражения, позволил ну очень немногое. Кабы не шедевр Цыганкова…

Таблица. Единственным изменением в ней стало то, что "Мариуполь" вплотную подобрался к "Колосу". И теперь, перед последним туром предвариловки, только эти двое оспаривают последнюю путевку наверх. Честно? Мне как-то все равно, кто из них туда выйдет. И тот, и другой существенно уступают там своим будущим соперникам. На мой поверхностный взгляд.

С другой стороны, значимость этого шестого места (а выше им вряд ли светит) существенно обесценивается последующими плей-офф – этим пятым колесом в телеге чемпионата. И еще неизвестно, где лучше провести эти десять туров – вверху или внизу. Это даже не парадокс – нонсенс. Потому ну совсем без разницы мне эта конкуренция. Как-то так…

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 21 18 2 1 55-11 +44 56 2 Заря 21 13 4 4 39-17 +22 43 3 Динамо 21 13 3 5 41-16 +25 42 4 Десна 21 12 3 6 35-15 +20 39 5 ФК Александрия 21 11 4 6 29-20 +9 37 6 Колос 21 8 2 11 22-35 -13 26 7 ФК Мариуполь 21 6 7 8 21-32 -11 25 8 СК Днепр-1 21 6 4 11 23-34 -11 22 9 ФК Львов 21 5 4 12 16-35 -19 19 10 Олимпик 21 5 3 13 17-36 -19 18 11 Ворскла 21 5 2 14 14-38 -24 17 12 Карпаты 21 2 6 13 17-40 -23 12

Анонсы. Любопытно, что в последнем туре перед разделением на шестерки "верхние" встретятся с "верхними", а "нижние" с "нижними". Такой себе пролог финального турнира.

Главный интерес вызывают матчи "Десна" - "Заря" и "Александрия" - "Динамо". Особую пикантность им придает то, что хозяевами полей выступают "догоняющие" команды. В случае если они синхронно выиграют, серебряная интрига получит сумасшедший импульс. Соответственно, две победы гостей позволят "Заре" и "Динамо" оторваться от конкурентов.

В "Колос" против "Шахтера" почему-то ни разу не верится, даже перед "Вольфсбургом". А если так, то с шестым местом все может решиться в Днепре, куда отправляется "Мариуполь". Но и у "Днепра", как вы понимаете, в этом матче будет не только турнирная мотивация.

"Ворскла" с "Олимпиком" сольются в экстазе на предмет: подальше от вылета, поближе к плей-офф. Ну, а особый статус львовского дерби никто не отменял, пусть "Львов" и смотрится сейчас несколько солиднее.

Что ж, будем надеяться, что уик-энд порадует нас больше, чем мид-уик. И слабых звеньев окажется меньше.