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Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

Додо вне заявки

Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Новина українською

22-летний полузащитник "Шахтера" Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

Хавбек будет готовится к товарищеским матчам, которые должны состоятся в марте.

Изначально бразильцы должны были сыграть в ОАЭ с Египтом и Южной Кореей, однако из-за коронавируса эти поединки были отменены. На данный момент бразильская конфедерация в экстренном порядке подыскивает своим олимпийцам новых соперников.

Напомним, что Бразилия отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020. Во время отбора на Олимпиаду в сборной Бразилии также был и "горняк" Додо, который на этот сбор вызов не получил.

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В статье: Бразилия Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
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