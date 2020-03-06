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Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Додо вне заявки
22-летний полузащитник "Шахтера" Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Хавбек будет готовится к товарищеским матчам, которые должны состоятся в марте.
Изначально бразильцы должны были сыграть в ОАЭ с Египтом и Южной Кореей, однако из-за коронавируса эти поединки были отменены. На данный момент бразильская конфедерация в экстренном порядке подыскивает своим олимпийцам новых соперников.
Напомним, что Бразилия отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020. Во время отбора на Олимпиаду в сборной Бразилии также был и "горняк" Додо, который на этот сбор вызов не получил.
São 47 jogadores convocados em uma manhã de sexta-feira! A #SeleçãoBrasileira se prepara para seus próximos desafios! ???????????? #JogaBola pic.twitter.com/Vixh0MPCf9— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 6, 2020