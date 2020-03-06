22-летний полузащитник "Шахтера" Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

Хавбек будет готовится к товарищеским матчам, которые должны состоятся в марте.

Изначально бразильцы должны были сыграть в ОАЭ с Египтом и Южной Кореей, однако из-за коронавируса эти поединки были отменены. На данный момент бразильская конфедерация в экстренном порядке подыскивает своим олимпийцам новых соперников.

Напомним, что Бразилия отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020. Во время отбора на Олимпиаду в сборной Бразилии также был и "горняк" Додо, который на этот сбор вызов не получил.