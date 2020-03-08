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Чеснаков: Хотим показывать красивый футбол, но результат – на первом месте

Премьер-лига
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Капитан полтавчан прокомментировал победу над "Олимпиком"

Чеснаков: Хотим показывать красивый футбол, но результат – на первом месте
Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал победу над "Олимпиком" (1:0).

"После "Шахтера" все говорили, как "Ворскла" хорошо играет. Матч на матч не приходится.

Да, нам хочется показывать красивый футбол, но у нас на первом месте стоит набирать очки по максимуму", – сказал Чеснаков в эфире "Футбол NEWS".

После 22-ти туров УПЛ на счету "Ворсклы" 20 очков. Полтавчане расположились на 9-й позиции.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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