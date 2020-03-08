Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал победу над "Олимпиком" (1:0).

"После "Шахтера" все говорили, как "Ворскла" хорошо играет. Матч на матч не приходится.

Да, нам хочется показывать красивый футбол, но у нас на первом месте стоит набирать очки по максимуму", – сказал Чеснаков в эфире "Футбол NEWS".