Это был бы грех. Игрок Днепр-1 прокомментировал дубль в ворота Мариуполя

Автор дубля в ворота "Мариуполь" Алексей Чичиков из "Днепр-1" подвел итоги матча.

- Алексей, долго не удавалось дожать соперника, который играл в численном меньшинстве. С чем это связано?

- Грех было бы не использовать те моменты, которые у нас были. Ситуация была такова, что надо было просто их дожать, ведь на оборону мы мало работали. Было много навесов и прострелов, и вот нашелся момент, ведь не хватало этого гола. Но все же забил, продолжало контролировали ситуацию и забивать еще.

- Для атакующего игрока, даже для статистики, вообще гола важны?

- Конечно. Я к этому раз забивал "Ворскле" в Полтаве, поэтому, конечно рад, что прервалась сухая серия. Во-первых, это придает уверенности, во-вторых - это хорошее настроение. Теперь будем настраиваться на следующий матч, опять же с "Мариуполем", и снова буду настраиваться забить. Теперь нам надо продуктивно поработать, восстановиться и настроиться на дальнейшие матчи. Останавливаться ни в коем случае нельзя.

- Давно не забивал, выходя на замену?

- Ой, даже и не помню, когда такое последний раз было.

- Зимой на сборах ты больше играл даже в защите, но в официальных матчах тебя снова использует тренерский штаб в атакующих действиях.

- Ну я все же разноплановый игрок. Если надо, то могу сыграть и в защите, могу сыграть и на позиции атакующего полузащитника - это все уже по ситуации тренер решает, в зависимости от моих возможностей, на позицию и делает. На собрании ситуация требовала того, чтобы я играл в защите, но и там я выходил на замену в атакующую линию на своей привычной позиции. Все зависит от той или иной ситуации на поле.

- Впереди домашняя игра с «Мариуполем» и вторая часть чемпионата во второй шестерке. Что от нее ждешь?

- Понятно, что мы будем играть на максимальный результат. Будем стараться добиваться положительного результата в каждом матче. Ну, а завершить чемпионат хочется на первом месте во второй шестерке. По ближайшей игре с «Мариуполем», то они нас теперь очень серьезно настроятся, будут по спортивному злыми, и как-то по-другому станут действовать на поле. Все же есть VAR и специалисты, которые будут давать оценку судейству, ну, а мы выходим на поле и играем на победу.