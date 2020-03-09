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Защитник Карпат: В игре с ФК Львов было очень много тактики и мало шансов забить

Премьер-лига
(2 голосов)

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Защитник Карпат: В игре с ФК Львов было очень много тактики и мало шансов забить
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Люксембургский легионер "Карпат" Тим ​​Халл прокомментировал безголевую ничью в дерби с ФК "Львов" в 22 туре УПЛ.

В матче было очень много тактики и крайне мало шансов забить.

- У тебя был один из самых опасных моментов команды в первом тайме.

- Прибежал в штрафную соперников. Мяч пролетал позади меня и я был вынужден пробивать "ударом велосипеда". И скажу вам, что забить в том моменте было действительно сложно.

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- Твои походы в атаку - это задача тренера или собственная инициатива?

- Не только задача. Я люблю идти в атаку, находиться в эпицентре событий. А наша команда находится в такой турнирной ситуации, когда крайне необходимы действия в атаке и забитые голы. Поэтому я хочу помочь ребятам.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов) Тим Халл
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
09.03.2020 в 18:31
Если это такая тактика то лучше на нее вообще не смотреть.
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