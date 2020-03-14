Днепр-1 - Мариуполь: LIVE видео трансляция матча

Неделю назад эти же команды встречались в матче заключительного тура на первом этапе чемпионата Украины. Тогда очень убедительную победу одержали днепряне, разбив соперника 3:0, а приазовцы доигрывали поединок с семью полевыми игроками.

Сегодня подопечные Александра Бабича получают шанс на реванш за ту неудачу, которая оставила "Мариуполь" вне ТОП-6 Премьер-лиги. Смогут ли гости взять реванш за поражение недельной давности?

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Favbet лига, 23-й тур (второй этап)

Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр)

Главный арбитр: Екатерина Монзуль

Днепр-1 17:00 Мариуполь

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