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Днепр-1 - Мариуполь: LIVE видео трансляция матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет ли реванш?

Днепр-1 - Мариуполь: LIVE видео трансляция матча
Новина українською

Неделю назад эти же команды встречались в матче заключительного тура на первом этапе чемпионата Украины. Тогда очень убедительную победу одержали днепряне, разбив соперника 3:0, а приазовцы доигрывали поединок с семью полевыми игроками.

Сегодня подопечные Александра Бабича получают шанс на реванш за ту неудачу, которая оставила "Мариуполь" вне ТОП-6 Премьер-лиги. Смогут ли гости взять реванш за поражение недельной давности?

С текстовой трансляцией матча на UA-Футбол вы не пропустите ни одного события на поле. Читайте её здесь.

Favbet лига, 23-й тур (второй этап)
Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр)
Главный арбитр: Екатерина Монзуль
Днепр-1 17:00 Мариуполь

Трансляция УНІАН (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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