Александрия - Колос 4:2. Перерождение

Руслан Костышин не лукавил, когда говорил, что на втором этапе будет применять широкую ротацию, чтобы все игроки его команды прогрессировали в поединках с сильными соперниками. В первом же матче в компании сильнейших он заменил трех защитников, которые были основными после возобновления чемпионата, и бросил в бой перспективного игрока своего дубля.

Вместо Гавриша и Петрова в центре действовали Максименко и Парамонов, Черноморец держал левый фланг обороны, активно взаимодействуя в атаке с Вильхамссоном. На противоположном фланге играла связка Ефремов - Морозко. При отсутствии героя матча против "Шахтера" - Милько - шанс получил 19-летний Станислав Сорокин, который в 19-ти матчах молодежного первенства отличился девятью голами. Хавбек играл чуть ниже единственного форварда Бондаренко, в центре поля действовали Ориховский и Богданов, вместо Волынца ворота защищал Яшков.

У Владимира Шарана были другие причины для перемен. Его команда в среду провела 120-минутный поединок в Кубке с "Динамо". Как следствие, из стартового состава выпали Мирошниченко, Банада, Ситало и Третьяков. Фланги обороны закрывали Пашаев и Вантух, в центре снова играли Бабогло и Дубра. Достаточно неожиданно вместо Панькива ворота защищал Билык. Рядом с Гречишкин в центре поля играл Запорожан, а на позиции центрального атакующего вышел Василий Грицук. Мишенко и Лучкевич располагались на флангах полузащиты, на острие вышел Безбородько.

То ли существенные кадровые изменения, то ли недостаток эмоций вместе с расслабленностью соперника, но первый тайм "Александрия" провалила. "Колос" играл раскованно, в свое удовольствие. Подопечные Костышина искали разные варианты продолжения собственных атак, каждую из которых пытались завершить ударом. Гости активно использовали левый фланг, где постоянные забегания выполнял Черноморец, а Вильхамссон пытался продемонстрировать собственную техническую оснащенность.

Первый акцентированный удар нанес уже на седьмой минуте со штрафного Богданов - Билык поймал мяч в верхнем углу. Бондаренко после фланговых подач пробивал головой мимо ворот, а Сорокин, пытаясь закрутить мяч под дальнюю штангу из-за пределов штрафной, попал в то место, где стоял голкипер. В "Александрии" за первые полчаса можно вспомнить разве удар Грицука с линии штрафной (Василий здорово убрал на замахе защитника), однако Яшков мяч отбил.

В конце концов, давление "Колоса" привел к ошибке защиты "Александрии". Сначала ошибся Дубра, который позволил Морозко убежать по флангу, тот отдал в центр на Сорокина. Бабогло, казалось, нейтрализовал опасность, но поставил слишком мягко ногу - Станислав мяч отобрал и нанес сильный удар под стойку. Поведя в счете, "Колос" продолжал в том же ритме и создал еще один опасный момент, но с ударом Вильхамссона с острого угла справился Билык.

Лишь перед перерывом "Александрия" напомнила, что она играет дома. Удар Мишенко пятой, после которого защитник выбил мяч с линии ворот - скорее случайность. А вот гол на 45-й минуте стал следствием классной игры Грицука. Тот сначала запустил по флангу Пашаева, Павел от боковой прострелил в центр и Василий, уведя с собой защитника, хитро пропустил на Гречишкина. Дмитрий с 18-ти метров сходу вколотил под перекладину.

Учитывая ход событий в первом тайме (3 - 11 по ударам), гол для "Александрии" стал настоящим подарком, который позволял начинать вторую половину игры с чистого листа. После перерыва хозяева появились совсем другой командой, чему способствовали и замены от Шарана - Запорожана заменил Ковалец, а вместо Мишенко вышел Задерака. Александрийцы сразу же взялись за дело, закрыв соперника на его половине поля. А уже на 54-й минуте повели в счете после того, как Максименко при подаче углового прихватил Бабогло. Арбитр указал на точку, а Василий Грицук хладнокровно пробил в самый верхний угол.

Уже через две минуты Безбородько после паса пяткой Лучкевича оказался один перед воротами и пробил метров с восьми в угол, однако Яшков продемонстрировал чудеса реакции.

Итогом удачного дебюта тайма для одних и провала для других стал гол Ковальца на 64-й минуте. Максименко наварил каши неудачным пасом своему вратарю, Яшков под давлением Безбородько выбил мяч на Грицука, а тот зряче отдал пас в штрафную на Кирилла. Хавбек, которого так не хватало "Александрии" в матчах с "Динамо", пробил в нижний угол без шансов для голкипера.

Впрочем, особой чертой этого "Колоса" является несгибаемый характер. Команда продолжает драться даже в наиболее безнадежных для себя ситуациях, чем и завоевывает симпатию экспертов и нейтральных болельщиков. Вот и на этот раз Костышину удалось выровнять ситуацию на поле за счет замен - с помощью свежих Кожушко, Ильина и Лысенко удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже сократить отставание до минимума. На 80-й минуте Лысенко, оставленный без присмотра во вратарской площадке (партнеры здорово увели защитников на ближнюю штангу), головой пробил под штангу, опередив Билыка.

Однако вытеснить ничью ковалевцы не смогли - снова сбой дала защита, которая в этом поединке сыграла катастрофически. Дубра просто забросил мяч в штрафную, а Черноморец проиграл забег и позицию Задераке, который из-под Александра пробил в угол. 4:2 - "Александрия" взяла реванш за поражение меньше месяца назад и подтвердила свои претензии на бронзу, воспользовавшись слабыми местами симпатичного "Колоса".

Украинская Премьер-лига. Группа 1. 23-й тур

14 марта. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Колос" 4:2

Голы: Гречишкин 45, Грицук 54 пен., Ковалец 64, Задерака 90 - Сорокин 35, Лысенко 80

"Александрия": Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан (Ковалец 46) - Лучкевич, Грицук, Мишенко (Задерака 46) - Безбородко (Ситало 83)

Тренер: Владимир Шаран

"Колос": Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ореховский - Морозко (Ильин 58), Сорокин (Кожушко 55), Вильхамссон - Бондаренко (Лысенко 65)

Тренер: Руслан Костышин

Арбитр: Игорь Пасхал

Предупреждение: Безбородко 6, Бабогло 61, Лучкевич 90+3 - Ореховский 4, Вильхамссон 24 Сорокин 45, Максименко 54, Ефремов 84