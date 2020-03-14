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Александрия - Колос 4:2. Перерождение
Команда Шарана провалила первый тайм, но взяла реванш за недавнее поражение
Руслан Костышин не лукавил, когда говорил, что на втором этапе будет применять широкую ротацию, чтобы все игроки его команды прогрессировали в поединках с сильными соперниками. В первом же матче в компании сильнейших он заменил трех защитников, которые были основными после возобновления чемпионата, и бросил в бой перспективного игрока своего дубля.
Вместо Гавриша и Петрова в центре действовали Максименко и Парамонов, Черноморец держал левый фланг обороны, активно взаимодействуя в атаке с Вильхамссоном. На противоположном фланге играла связка Ефремов - Морозко. При отсутствии героя матча против "Шахтера" - Милько - шанс получил 19-летний Станислав Сорокин, который в 19-ти матчах молодежного первенства отличился девятью голами. Хавбек играл чуть ниже единственного форварда Бондаренко, в центре поля действовали Ориховский и Богданов, вместо Волынца ворота защищал Яшков.
У Владимира Шарана были другие причины для перемен. Его команда в среду провела 120-минутный поединок в Кубке с "Динамо". Как следствие, из стартового состава выпали Мирошниченко, Банада, Ситало и Третьяков. Фланги обороны закрывали Пашаев и Вантух, в центре снова играли Бабогло и Дубра. Достаточно неожиданно вместо Панькива ворота защищал Билык. Рядом с Гречишкин в центре поля играл Запорожан, а на позиции центрального атакующего вышел Василий Грицук. Мишенко и Лучкевич располагались на флангах полузащиты, на острие вышел Безбородько.
То ли существенные кадровые изменения, то ли недостаток эмоций вместе с расслабленностью соперника, но первый тайм "Александрия" провалила. "Колос" играл раскованно, в свое удовольствие. Подопечные Костышина искали разные варианты продолжения собственных атак, каждую из которых пытались завершить ударом. Гости активно использовали левый фланг, где постоянные забегания выполнял Черноморец, а Вильхамссон пытался продемонстрировать собственную техническую оснащенность.
Первый акцентированный удар нанес уже на седьмой минуте со штрафного Богданов - Билык поймал мяч в верхнем углу. Бондаренко после фланговых подач пробивал головой мимо ворот, а Сорокин, пытаясь закрутить мяч под дальнюю штангу из-за пределов штрафной, попал в то место, где стоял голкипер. В "Александрии" за первые полчаса можно вспомнить разве удар Грицука с линии штрафной (Василий здорово убрал на замахе защитника), однако Яшков мяч отбил.
В конце концов, давление "Колоса" привел к ошибке защиты "Александрии". Сначала ошибся Дубра, который позволил Морозко убежать по флангу, тот отдал в центр на Сорокина. Бабогло, казалось, нейтрализовал опасность, но поставил слишком мягко ногу - Станислав мяч отобрал и нанес сильный удар под стойку. Поведя в счете, "Колос" продолжал в том же ритме и создал еще один опасный момент, но с ударом Вильхамссона с острого угла справился Билык.
Лишь перед перерывом "Александрия" напомнила, что она играет дома. Удар Мишенко пятой, после которого защитник выбил мяч с линии ворот - скорее случайность. А вот гол на 45-й минуте стал следствием классной игры Грицука. Тот сначала запустил по флангу Пашаева, Павел от боковой прострелил в центр и Василий, уведя с собой защитника, хитро пропустил на Гречишкина. Дмитрий с 18-ти метров сходу вколотил под перекладину.
Учитывая ход событий в первом тайме (3 - 11 по ударам), гол для "Александрии" стал настоящим подарком, который позволял начинать вторую половину игры с чистого листа. После перерыва хозяева появились совсем другой командой, чему способствовали и замены от Шарана - Запорожана заменил Ковалец, а вместо Мишенко вышел Задерака. Александрийцы сразу же взялись за дело, закрыв соперника на его половине поля. А уже на 54-й минуте повели в счете после того, как Максименко при подаче углового прихватил Бабогло. Арбитр указал на точку, а Василий Грицук хладнокровно пробил в самый верхний угол.
Уже через две минуты Безбородько после паса пяткой Лучкевича оказался один перед воротами и пробил метров с восьми в угол, однако Яшков продемонстрировал чудеса реакции.
Итогом удачного дебюта тайма для одних и провала для других стал гол Ковальца на 64-й минуте. Максименко наварил каши неудачным пасом своему вратарю, Яшков под давлением Безбородько выбил мяч на Грицука, а тот зряче отдал пас в штрафную на Кирилла. Хавбек, которого так не хватало "Александрии" в матчах с "Динамо", пробил в нижний угол без шансов для голкипера.
Впрочем, особой чертой этого "Колоса" является несгибаемый характер. Команда продолжает драться даже в наиболее безнадежных для себя ситуациях, чем и завоевывает симпатию экспертов и нейтральных болельщиков. Вот и на этот раз Костышину удалось выровнять ситуацию на поле за счет замен - с помощью свежих Кожушко, Ильина и Лысенко удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже сократить отставание до минимума. На 80-й минуте Лысенко, оставленный без присмотра во вратарской площадке (партнеры здорово увели защитников на ближнюю штангу), головой пробил под штангу, опередив Билыка.
Однако вытеснить ничью ковалевцы не смогли - снова сбой дала защита, которая в этом поединке сыграла катастрофически. Дубра просто забросил мяч в штрафную, а Черноморец проиграл забег и позицию Задераке, который из-под Александра пробил в угол. 4:2 - "Александрия" взяла реванш за поражение меньше месяца назад и подтвердила свои претензии на бронзу, воспользовавшись слабыми местами симпатичного "Колоса".
14 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Колос" 4:2
Голы: Гречишкин 45, Грицук 54 пен., Ковалец 64, Задерака 90 - Сорокин 35, Лысенко 80
Тренер: Владимир Шаран
Тренер: Руслан Костышин
Предупреждение: Безбородко 6, Бабогло 61, Лучкевич 90+3 - Ореховский 4, Вильхамссон 24 Сорокин 45, Максименко 54, Ефремов 84