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Заря - Шахтер 1:0. Видеообзор матча
Минимальная победа подопечных Скрипника
Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер".
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Андрей Скрипка (Кропивницкий), Александр Корнийко (Миргород)
Заря - Шахтер 1:0
Гол: Богдан Михайличенко 84
Заря: Заури Махарадзе, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский (Артём Громов 48), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Ловро Цвек 46), Александр Тымчик, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Владлен Юрченко, Евгений Чеберко
Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Тайсон, Жуниор Мораес, Марлос (Тете 66), Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко 66), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Додо
Предупреждения: Дмитрий Иванисеня 14, Владислав Кочергин 35, Ловро Цвек 59, Богдан Михайличенко 75 - Жуниор Мораес 52