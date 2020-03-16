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Вице-президент Олимпика высказался о причине увольнения Висенте Гомеса и задачах команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Не результат и не трансферная политика

Вице-президент Олимпика высказался о причине увольнения Висенте Гомеса и задачах команды
Новина українською

Алексей Антонов, вице-президент "Олимпика", прокомментировал увольнение главного тренера Висенте Гомеса и перспективы команды во главе с и.о. коуча Игорем Климовским.

Антонов сообщил, что накануне увольнения состоялась встреча президента и тогдашнего главного тренера Висенте Гомеса.

Поговорили, пожали руки и утром объявили, что Висенте Гомес едет. И буквально за полсуток, в 5 утра, он уже улетел.

Конечно, трудно с ним было расставаться. Команда приросла к нему, мы к нему прикипели, у нас с ним были какие-то позиции, которые мы хотели закрыть футболистами, были планы. Мы на него рассчитывали!

Хотя контракт был только до конца сезона, но мы рассчитывали его продлить. К сожалению, так в жизни случается, что все заканчивается.

Серия из поражений, рассуждает Алексей Антонов, на отставку Висенте Гомеса не умела влияния.

Висенте имел полный карт-бланш. Это я лично знаю из разговора на сборе: "Делай что хочешь, мы на тебя рассчитываем и строим команду под тебя".

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Антонов считает, что слухи о недовольстве Висенте Гомеса трансферной политикой клуба не имеют под собой почвы.

Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Я был на двух сборах и таких разговоров не было. Висенте не высказывал недовольства, что ему не хватает каких-то футболистов. За два месяца сборов в лагере "Олимпика" побывало огромнейшее количество игроков из разных стран. Он всех просматривал.

Трансферная политика зависела исключительно от него: если ему кто-то нравился - мы брали, нет - отказывались. Президент с ним никогда не спорил.

Игорь Климовский - пока исполняющий обязанности главного тренера вместо Висенте Гомеса.

Мое мнение - чтобы он стал главным тренером. Я думаю, президент этот вариант рассматривает.

Сейчас мы никого не обращались, мы рассчитываем на Игоря Петровича. У него 100% шансов остаться. Он все время оставался в клубе, Висенте был не против. На Климовского сейчас возлагаем все надежды.

Задача "Олимпика" - остаться в УПЛ, попасть в плей-офф и попасть в Лигу Европы.

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) Висенте Гомес Игорь Климовский
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
16.03.2020 в 10:42
Ну причина так и не названа!!! Может из-за вируса домой вернулся, что-то семейное может... Но ответа-то нет, одна водичка!
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