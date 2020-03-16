Вице-президент Олимпика высказался о причине увольнения Висенте Гомеса и задачах команды

Алексей Антонов, вице-президент "Олимпика", прокомментировал увольнение главного тренера Висенте Гомеса и перспективы команды во главе с и.о. коуча Игорем Климовским.

Антонов сообщил, что накануне увольнения состоялась встреча президента и тогдашнего главного тренера Висенте Гомеса.

Поговорили, пожали руки и утром объявили, что Висенте Гомес едет. И буквально за полсуток, в 5 утра, он уже улетел. Конечно, трудно с ним было расставаться. Команда приросла к нему, мы к нему прикипели, у нас с ним были какие-то позиции, которые мы хотели закрыть футболистами, были планы. Мы на него рассчитывали! Хотя контракт был только до конца сезона, но мы рассчитывали его продлить. К сожалению, так в жизни случается, что все заканчивается.

Серия из поражений, рассуждает Алексей Антонов, на отставку Висенте Гомеса не умела влияния.

Висенте имел полный карт-бланш. Это я лично знаю из разговора на сборе: "Делай что хочешь, мы на тебя рассчитываем и строим команду под тебя".

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Антонов считает, что слухи о недовольстве Висенте Гомеса трансферной политикой клуба не имеют под собой почвы.

Я не знаю, кто распространяет эти слухи. Я был на двух сборах и таких разговоров не было. Висенте не высказывал недовольства, что ему не хватает каких-то футболистов. За два месяца сборов в лагере "Олимпика" побывало огромнейшее количество игроков из разных стран. Он всех просматривал. Трансферная политика зависела исключительно от него: если ему кто-то нравился - мы брали, нет - отказывались. Президент с ним никогда не спорил.

Игорь Климовский - пока исполняющий обязанности главного тренера вместо Висенте Гомеса.