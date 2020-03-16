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Лопыренок: Вопросы Мариуполя по судейству? Это не наши проблемы

Премьер-лига
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Проблемы индейцев шерифа не волнуют

Лопыренок: Вопросы Мариуполя по судейству? Это не наши проблемы
Новина українською

Защитник "Днепра-1" Максим Лопыренок прокомментировал победу свой команды в 23-м туре УПЛ над "Мариуполем" (2:0).

- Максим, как себя чувствуешь после столкновения? Все ли в порядке?

- Чувствую себя хорошо, врач меня подлечил, так что все отлично.

- Команда сыграла с "Мариуполем" два матча подряд. Насколько эти победы отличаются?

- Неделю назад соперник играл в меньшинстве, но это были не наши проблемы. Мы всегда играем в свой футбол, и выходим на поле с одной целью - победить. Мы справились с этой задачей и неделю назад, и сегодня, и снова победили с хорошим счетом.

- Сегодняшняя победа важна и со стратегической точки зрения?

- Да, у нас стоит задача занять по итогам второго этапа 7 место, так что будет продолжаться борьба за лидерство во второй шестерке.

- После сегодняшней игры у "Мариуполя" снова вопросы к судейству.

- Повторюсь, это не наши проблемы. Мы играем в футбол, а за все моменты по правилам ответственность несет арбитр.

- Как относишься к футболу без зрителей?

- Конечно, футбол без зрителей - это очень плохо, ведь мы играем и для них, и для себя. Но сейчас в стране такая ситуация, на которую мы повлиять никак не можем.

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В статье: СК Днепр-1 Максим Лопыренок
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Источник:
СК Днепр-1

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