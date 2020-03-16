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Лопыренок: Вопросы Мариуполя по судейству? Это не наши проблемы
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
Защитник "Днепра-1" Максим Лопыренок прокомментировал победу свой команды в 23-м туре УПЛ над "Мариуполем" (2:0).
- Максим, как себя чувствуешь после столкновения? Все ли в порядке?
- Чувствую себя хорошо, врач меня подлечил, так что все отлично.
- Команда сыграла с "Мариуполем" два матча подряд. Насколько эти победы отличаются?
- Неделю назад соперник играл в меньшинстве, но это были не наши проблемы. Мы всегда играем в свой футбол, и выходим на поле с одной целью - победить. Мы справились с этой задачей и неделю назад, и сегодня, и снова победили с хорошим счетом.
- Сегодняшняя победа важна и со стратегической точки зрения?
- Да, у нас стоит задача занять по итогам второго этапа 7 место, так что будет продолжаться борьба за лидерство во второй шестерке.
- После сегодняшней игры у "Мариуполя" снова вопросы к судейству.
- Повторюсь, это не наши проблемы. Мы играем в футбол, а за все моменты по правилам ответственность несет арбитр.
- Как относишься к футболу без зрителей?
- Конечно, футбол без зрителей - это очень плохо, ведь мы играем и для них, и для себя. Но сейчас в стране такая ситуация, на которую мы повлиять никак не можем.