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Кипрский Пафос хотел переманить Висенте Гомеса
Тренер отказался
Уже бывшего тренера "Олимпика" Висенте Гомеса зимой хотел переманить кипрский "Пафос".
Как сообщил журналист Роман Бебех, клуб делал предложение специалисту, однако испанец отказался, так как его на тот момент связывал действующий контракт с "Олимпиком".
Напомним, что тренер покинул "Олимпик" на прошлой неделе. Испанец возглавлял донецкий клуб с сентября прошлого года и помог команде подняться с последнего места турнирной таблицы УПЛ.
Также отметим, что за "Пафос" выступает украинский голкипер Артур Рудько.
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Источник:Твиттер
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