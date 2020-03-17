Дебютант Карпат описал ход событий в своем первом матче

Полузащитник львовских "Карпат" Владимир Танчик рассказал о ходе событий в матче с ФК "Львов" (1:1).

"В первом тайме сыграли хорошо, удалось забить гол и мы контролировали ход встречи. После перерыва пропустили быстрый мяч, который немножко нас "подвел". Трудно было выбегать в атаку, соперник наоборот вдохновился и побежал вперед.

В конце матча были большие разрывы, потому что каждая команда хотела победить и все силы были направлены исключительно на атаку, поэтому играли на встречных курсах.

Я доволен, что после травмы вышел на футбольное поле и дебютировал за« Карпаты », но хотелось выступить лучше и одержать победу. Честно говоря, в первом тайме еще был на свежести, а уже во второй половине встречи физически трудно, функционально готов еще не полностью.

Считаю, что на последних минутах нам очень не хватало поддержки болельщиков, напряжение помогло бы "Карпатам" забить гол".