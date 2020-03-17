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Тренер Ворсклы объяснил замену на 34 минуте игры с Олимпиком

Премьер-лига
(1 голосов)

Шехич "погас"

Тренер Ворсклы объяснил замену на 34 минуте игры с Олимпиком
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью в 23-м туре УПЛ против "Олимпика" (1:1).

В частности коуч прокомментировал момент с заменой хорватского вингера №9 Эдина Шехича на нападающего Владислава Кулача №10, который через 8 минут сравнял счет в игре.

Шехич не забил пенальти и в моральном плане чуть "потух". Надо было что-то делать, отыгрываться. Из-за незабитого пенальти он психологически надломился, замена требовалась.

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Кроме пенальти еще и на усталости играли после Кубка. Пацаны старались, выложились по максимуму.

Трудно им упрекнуть, могу сказать только спасибо. Было видно, что есть желание, но ноги не бежали. Играем через 2 дня на третий. Не хватило свежести.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Владислав Кулач Эдин Шехич
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