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Головко: Кадар выпадал, у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне
Венгр мог начать атаку, но выпадал из игры в обороне
Экс-защитник "Динамо" Александр Головко рассказал, почему в киевском клубе не удалось на должному уровне заиграть Томашу Кадару.
"У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Кому-то Кадар может нравиться, а кому-то — нет. В "Динамо" простого футболиста вряд ли позовут. Кадар умел начать атаку.
Однако в "Динамо" акцент всегда делался на мобильности, скорости, динамике, и в этих аспектах Тамаш где-то выпадал, не было традиционного понимания динамовской игры в обороне", – сказал Головко.
Напомним, что этой зимой Кадар перешел в "Шаньдун Лунэн".