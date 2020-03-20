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Головко: Кадар выпадал, у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне

Премьер-лига
(1 голосов)

Венгр мог начать атаку, но выпадал из игры в обороне

Головко: Кадар выпадал, у него не было традиционного понимания динамовской игры в обороне
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Александр Головко рассказал, почему в киевском клубе не удалось на должному уровне заиграть Томашу Кадару.

"У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Кому-то Кадар может нравиться, а кому-то — нет. В "Динамо" простого футболиста вряд ли позовут. Кадар умел начать атаку.

Однако в "Динамо" акцент всегда делался на мобильности, скорости, динамике, и в этих аспектах Тамаш где-то выпадал, не было традиционного понимания динамовской игры в обороне", – сказал Головко.

Напомним, что этой зимой Кадар перешел в "Шаньдун Лунэн".

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В статье: Александр Головко Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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