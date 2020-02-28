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Тамаш Кадар переходит в китайский клуб

Трансферы
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Тамаш Кадар переходит в китайский клуб
Новина українською

ФК "Динамо" (Киев) достиг договоренности с клубом китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн" о переходе венгерского защитника команды Тамаша Кадара.

Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки.

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Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех".

На его счету 66 матчей в УПЛ (0 голов), 8 матчей в кубковых национальных турнирах (1 гол) и 30 поединков (0 голов) в еврокубках в составе команды.

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В статье: Динамо (Киев) Шаньдун Лунэн (Китай) Тамаш Кадар
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Источник:
ФК Динамо

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короновирус ухаха (Ирпень)
28.02.2020 в 09:37
грипп как грипп, что его бояться
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