Тамаш Кадар переходит в китайский клуб
И коронавируса не боится?
ФК "Динамо" (Киев) достиг договоренности с клубом китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн" о переходе венгерского защитника команды Тамаша Кадара.
Трансфер осуществлен на постоянной основе, стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки.
Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех".
На его счету 66 матчей в УПЛ (0 голов), 8 матчей в кубковых национальных турнирах (1 гол) и 30 поединков (0 голов) в еврокубках в составе команды.
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Источник:ФК Динамо
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