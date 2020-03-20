  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Львова Виера: Я приехал в Украину без ничего, был простым мечтателем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Львова Виера: Я приехал в Украину без ничего, был простым мечтателем

Премьер-лига
(2 голосов)

Львов выдернул парня из 3-го дивизиона штата Сан-Паулу

Хавбек Львова Виера: Я приехал в Украину без ничего, был простым мечтателем
Новина українською

Бразильский полузащитник "Львова" Алваро Виейра рассказал о том, как он адаптировался в Украине.

"Мой друг, который работает в сфере футбола, сказал, что есть интересный проект в Украине и я отправился в эту страну в конце 2018-го.

Сначала я не понимал язык, а адаптация была очень сложной из-за еды, простуды и общения. Здесь почти нет темнокожих людей, поэтому некоторые смотрели на меня с восхищением, другие же наоборот – предвзято.

Украинцы были не очень восприимчивы и, как мне казалось, всегда в плохом настроении. Впрочем, может так мне казалось из-за того, что я по натуре простой и общительный человек. Впрочем, через год все стало намного проще. Я набрался опыта и завоевал уважение в клубе.

Я мечтал об этом, но не ожидал, что все случится так быстро. Год назад я играл в третьем дивизионе Сан-Паулу, а сегодня выступаю за клуб из высшего дивизиона европейского чемпионата

Я приехал в Украину без ничего. Без базы и резюме, был простым мечтателем. Сейчас я также мечтаю о достижении больших целей, но уже знаю, что для этого нужно кропотливо работать. Сегодня я живу реальностью", – сказал Алваро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Алваро Виейра
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...