Хавбек Львова Виера: Я приехал в Украину без ничего, был простым мечтателем

Бразильский полузащитник "Львова" Алваро Виейра рассказал о том, как он адаптировался в Украине.

"Мой друг, который работает в сфере футбола, сказал, что есть интересный проект в Украине и я отправился в эту страну в конце 2018-го.

Сначала я не понимал язык, а адаптация была очень сложной из-за еды, простуды и общения. Здесь почти нет темнокожих людей, поэтому некоторые смотрели на меня с восхищением, другие же наоборот – предвзято.

Украинцы были не очень восприимчивы и, как мне казалось, всегда в плохом настроении. Впрочем, может так мне казалось из-за того, что я по натуре простой и общительный человек. Впрочем, через год все стало намного проще. Я набрался опыта и завоевал уважение в клубе.

Я мечтал об этом, но не ожидал, что все случится так быстро. Год назад я играл в третьем дивизионе Сан-Паулу, а сегодня выступаю за клуб из высшего дивизиона европейского чемпионата

Я приехал в Украину без ничего. Без базы и резюме, был простым мечтателем. Сейчас я также мечтаю о достижении больших целей, но уже знаю, что для этого нужно кропотливо работать. Сегодня я живу реальностью", – сказал Алваро.