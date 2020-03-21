  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Смалийчук – про Палкина, Шаблия, Вацко, Лунина, Дыминского и многих других. ТаТоТаке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смалийчук – про Палкина, Шаблия, Вацко, Лунина, Дыминского и многих других. ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший вице-президент "Карпат" дал откровенное интервью

Смалийчук – про Палкина, Шаблия, Вацко, Лунина, Дыминского и многих других. ТаТоТаке
Новина українською

Бывший вице-президент "Карпат" и известный агент Олег Смалийчук дал откровенное интервью об украинском футболе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...