Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смалийчук – про Палкина, Шаблия, Вацко, Лунина, Дыминского и многих других. ТаТоТаке
Бывший вице-президент "Карпат" дал откровенное интервью
Бывший вице-президент "Карпат" и известный агент Олег Смалийчук дал откровенное интервью об украинском футболе.
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