Член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский поделился мнением о внедрении ВАР.

"Я считаю, что скорость футбола меняется, футбол становится намного быстрее, чем был раньше. Наши судьи не успевают реагировать на какие-то моменты. Эти моменты бывают иногда довольно сомнительными, но очень четко надо отделить, что даже если сантиметр, два, три – это положение вне игры.

Иногда очень сложно это воспринять игрокам, тренерам, но правила есть правила. Это переходный период и он бывает тяжелым.

С видеоповторами футбол не замедляется, а дает игрокам возможность сделать дополнительное дыхание, помогает восстановить свое состояние ведь, если мы говорим, что скорость в футболе улучшается, то это дополнительная возможность для игроков", – сказал Шовковский в интервью XSPORT.