Тайсон: У меня есть все шансы стать экспертом по видеоиграм. Играю целыми днями

Хавбек "Шахтера" Тайсон в комментарии бразильским СМИ рассказал о том, как он убивает свободное время во время карантина.

"Не могу сказать, когда я смогу прилететь в Бразилию. Аэропорты заблокированы, и никто не сможет вылететь, пока ситуация не нормализуется. Я не знаю, когда возобновиться чемпионат, но нам придётся доигрывать сезон летом. Надеюсь, все будет хорошо.

Еще в позапрошлое воскресенье мы играли, а потом все прекратилось. Все заперты у себя дома, можно гулять только по квартире. У меня есть все шансы стать экспертом по видеоиграм, потому что я просыпаюсь и целый день играю. Дома делаю небольшие тренировки - приседания, лестницы, а потом иду играть. Всю прошлую ночь я играл.

В Киеве люди относятся к ситуации ответственно и стараются не выходить на улицы. Раз в неделю выходят на рынок, и это создает очереди. Здесь же, в моей квартире, когда я выглядываю в окно и никого не вижу на улице, то мне кажется, что я смотрю фильм с Уиллом Смитом "Я – легенда", - рассказал Тайсон в комментарии GaúchaZH.