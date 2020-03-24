  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тейшейра: Грустно смотреть на эгоизм людей, которые сгребают еду и провизию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тейшейра: Грустно смотреть на эгоизм людей, которые сгребают еду и провизию

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Олимпика рассказал, как коротает время на карантине

Тейшейра: Грустно смотреть на эгоизм людей, которые сгребают еду и провизию
Новина українською

Французский полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал, как он проводит дни во время карантина.

- Как для тебя проходит карантин?

- Мне сейчас тяжело, ведь я нахожусь далеко от своей семьи. Ситуация долго была непонятной, мы оставались в Киеве и ждали, что все быстро закончится, но увы... Большинство стран закрыли границы. Не смогли улететь домой Романовский, Шахаб, Бетим, Чогадзе.

При этом я понимаю, насколько важно сейчас придерживаться рекомендаций ВОЗ. Мир никогда не сталкивался с таким явлением. Главное, чтобы все были здоровы.

- Как поддерживаешь форму во время изоляции?

- От Антона Дяченко не спрятаться ни во время карантина, ни во время конца света… Тренер по физподготовке присылает каждому индивидуальный план тренировок, и я его придерживаюсь.

- Что ты чувствуешь сейчас в контексте ситуации, сложившейся в мире?

- Мне грустно смотреть на эгоизм людей, которые, поддавшись панике, жадно сгребают на прилавках магазинов еду и провизию. Мне кажется, они пересмотрели слишком много фантастических фильмов… Мы забываем, что живем в современном мире, где все что нужно – это выполнять требования министерства здравоохранения, поддерживать друг друга и соблюдать карантин.

- Как коротаешь время на базе?

- Мы не играем в видеоигры с другими футболистами. Иногда я читаю книги. Ну и, конечно, занимаюсь спортом. Тренирую Бетима отбивать пенальти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Максим Тейшейра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cerega15 (Kherson)
24.03.2020 в 16:44
Все что нужно – это выполнять требования министерства здравоохранения. Требование министерства - сидеть дома. Сидеть дома без продуктов не получится. Поэтому еду и провизию сгребают, тупая ты макака.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...