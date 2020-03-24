Артем Козак: Личная гигиена и спорт помогут в борьбе против коронавируса

Полузащитник "Карпат" Артем Козак рассказал о том, как он соблюдает карантин, а также заявил, что уже полностью восстановился после травмы.

"Никаких проблем со здоровьем у меня нет - все в порядке. Сейчас нахожусь в Ковеле, дома, с близкими. Придерживаюсь режима и тренируюсь дважды в день. Все футболисты "Карпат" получили программу от тренерского штаба, которая включает в себя определенный цикл упражнений - это и есть основная тренировка. Другие физические нагрузки делаю для себя по индивидуальной программе .

Также стараюсь придерживаться всех правил карантина и находиться дома. При благоприятной погоде в свободное время прогуливаюсь возле реки и в парках. На Волыни много лесов, очень красивая природа и людей гораздо меньше, чем во Львове.

С карпатовцам переписываемся в командном чате в социальных сетях. Обсуждаем ситуацию, делимся новостями. Очень грустно без футбола и команды, поэтому сейчас как никогда важна индивидуальная работа, ведь при таких обстоятельствах она выходит на первый план.

Сейчас тяжелая ситуация для многих стран и для Украины в ​​том числе. У меня есть родные за границей, общаюсь с ними каждый день и надеюсь, что этот вирус удастся быстро преодолеть. Нужно перетерпеть и быть осторожными. Все должны понимать, насколько это важно. Считаю, что личная гигиена и спорт помогут в борьбе против коронавируса, - сказал Козак.