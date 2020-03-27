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Двое легионеров Олимпика переживают карантин на базе

Премьер-лига
(1 голосов)

Не успели выехать

Двое легионеров Олимпика переживают карантин на базе
Новина українською

Легионеры "Олимпика", литовец Даниэль Романовский и грузин Темур Чогадзе, на время коронавирусного карантина остались на базе.

Даниэль вспоминает, что 17 марта объявили карантин и перекрыли границы - и в Литве, и в Украине.

Поэтому пришлось остаться здесь. С семьей общаемся каждый день. Они, конечно, хотели бы меня видеть дома, но понимают ситуацию ...Так и живем.

Трудно, конечно. Жаль, что такая ситуация. Ничего не поделаешь. Но вертимся как можем. Тренеры пересылают на телефон задачи, мы выполняем их самостоятельно. Тогда созваниваемся с ними, спрашивают как, трудно ли.

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Конечно, трудно. С командой иначе, каждый работает на максимуме. А здесь зависит все чисто от тебя как будеш готовится, в такой и форме будешь. Потому что это проверка для каждого игрока.

Завершение карантина? Стоит ориентироваться на ситуацию в мире, как этот вирус будет выживать или нет. А тогда уже принимать решение.

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В статье: Олимпик (Донецк) Тимур Чогадзе коронавирус Даниэль Романовский карантин
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Источник:
Футбол News

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