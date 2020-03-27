Двое легионеров Олимпика переживают карантин на базе

Легионеры "Олимпика", литовец Даниэль Романовский и грузин Темур Чогадзе, на время коронавирусного карантина остались на базе.

Даниэль вспоминает, что 17 марта объявили карантин и перекрыли границы - и в Литве, и в Украине.

Поэтому пришлось остаться здесь. С семьей общаемся каждый день. Они, конечно, хотели бы меня видеть дома, но понимают ситуацию ...Так и живем.

Трудно, конечно. Жаль, что такая ситуация. Ничего не поделаешь. Но вертимся как можем. Тренеры пересылают на телефон задачи, мы выполняем их самостоятельно. Тогда созваниваемся с ними, спрашивают как, трудно ли.