  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андриевский: Есть Динамо и есть все остальные команды в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский: Есть Динамо и есть все остальные команды в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник киевлян о том, что для него значит "Динамо"

Андриевский: Есть Динамо и есть все остальные команды в Украине
Новина українською

Хавбек киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслямы насчет того, что значит болеть за "бело-синих".

– Почему прямо сейчас детям нужно болеть именно за "Динамо"?

– Если ребенок из Киева любит футбол, то за кого еще болеть? Я не заставляю болеть за нас, это воля каждого. Но "Динамо" – народная команда. Для меня такое всегда будет – есть "Динамо" и есть все остальные команды в Украине, – сказал Андриевский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
С.Карпович. (Ланівці)
28.03.2020 в 22:39
15 ігор за 5 років,сильно грав,думає що цього достатньо щоб асоціювати себе з Динамо
Ответить
0
-1
avatar
Инспектор ( )
28.03.2020 в 22:25
У Саши Андриевского одна команда в Украине? Будь в в ней счастлив
Ответить
0
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.03.2020 в 22:43
Главное, к бомжам не попасть :)
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
28.03.2020 в 21:49
Мания величия в УПЛ! Почему не заиграли за бугром Коноплянка, Ярмоленко...!!! Посмотрите на их лица, мания величия и пофигисты. Единственный кому считаю не повезло это Сергею Реброву в Тотенхеме, скромный трядяга,но так сложилось!
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.03.2020 в 21:18
и ни одного слова благодарности про Вернидуба и клуб Зарю, которые и сделали из него игрока. Для него Динамо только существует. ну-ну.
Ответить
+3
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
28.03.2020 в 21:17
Опять народная команда, и из-за этого нужно вболевать за этих позорников
Ответить
+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
28.03.2020 в 21:19
спекулирует на прошлой ностальгии советской эпохи. Сейчас Динамо никакого отношения не имеет к народной команде
Ответить
+4
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.03.2020 в 22:42
Школьник из Чернигова, в конце 90х советской эпохи давно не было:) а болельщик только тех, кто победил в последнем чемпионате - глор:)
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.03.2020 в 22:40
Ты хоть бы один язык выучил, вболиватель :)
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
28.03.2020 в 21:09
Типичный патриот-балабол. Мало может, ещё меньше делает и ооочень много говорит
Ответить
+5
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.03.2020 в 22:42
Пацакчик?
Ответить
0
0
kukarekin (Одесса)
28.03.2020 в 20:29
Cлабоват для уровня "Динамо". Много говорит и мало делает! Скорее всего свой начальный потенциал уже исчерпал.
Ответить
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...