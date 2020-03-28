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Андриевский: Есть Динамо и есть все остальные команды в Украине
Полузащитник киевлян о том, что для него значит "Динамо"
Хавбек киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслямы насчет того, что значит болеть за "бело-синих".
– Почему прямо сейчас детям нужно болеть именно за "Динамо"?
– Если ребенок из Киева любит футбол, то за кого еще болеть? Я не заставляю болеть за нас, это воля каждого. Но "Динамо" – народная команда. Для меня такое всегда будет – есть "Динамо" и есть все остальные команды в Украине, – сказал Андриевский.
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Источник:Tribuna.com
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Комментарии (12)
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С.Карпович. (Ланівці)
28.03.2020 в 22:39
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Инспектор ( )
28.03.2020 в 22:25
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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kukarekin (Одесса)
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Dimka26 (Чернигов)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
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Dimka26 (Чернигов)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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oda1979 (Запорожье)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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kukarekin (Одесса)
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