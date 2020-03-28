Андриевский: Есть Динамо и есть все остальные команды в Украине

Хавбек киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслямы насчет того, что значит болеть за "бело-синих".

– Почему прямо сейчас детям нужно болеть именно за "Динамо"?

– Если ребенок из Киева любит футбол, то за кого еще болеть? Я не заставляю болеть за нас, это воля каждого. Но "Динамо" – народная команда. Для меня такое всегда будет – есть "Динамо" и есть все остальные команды в Украине, – сказал Андриевский.