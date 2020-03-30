Степаненко назвал соперников, против которых труднее всего играть и выделил лучший свой гол

Опорный полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко в разговоре с болельщиками клуба в Instagram составил несколько своих личных ТОПов.

- Лучший игрок, с которым ты сходился на поле?

- Наверное, Роналду и Лэмпард.

- Какой твой самый красивый гол?

- Через себя в ворота "Зари".

- С каким тренером хотелось бы поработать?

- С Клоппом, Зиданом и Гвардиолой. Кто сейчас номер один? Для меня - Клопп. Нравился его футбол в "Боруссии", и в "Ливерпуле" нравится. Сейчас у него в составе одни из самых топовых футболистов, однако он их такими сделал. То есть он не пришел в готовую команду, способную выиграть все и везде. Он сделал ее и ежегодно поддерживает уровень. Кстати, о нем книгу тоже читал, - Клопп нравится мне как личность и тренер.

- Кто из молодых игроков станет звездой "Шахтера"?

- Среди тех, кто сейчас в первой команде, Бондаренко, Бондарь, Трубин, Сикан - все достойные. Если будут работать, у них все получится. Однако никто не скажет, что если в 18-19 лет ты в первой команде "Шахтера", то сто процентов станешь суперфутболистом.

Следует работать. Когда тебе дадут шанс, нужно воспользоваться им и всегда поддерживать этот уровень. Луческу всегда говорил, что добраться высокого уровня может каждый, зато продержаться там - уже нет.

- Топ-5 книг от Тараса Степаненко...

- "Эволюция денег" Нила Фергюсона. "Sapiens". Книга Анчелотти. "Откровенно" Андре Агасси - обычно я так быстро не читаю, но это прочитал в течение двух дней, очень понравилась. И пятая "Прогулка Луной с Эйнштейном", ее в свое время советовал Билл Гейтс. Легко написана и очень полезна, о том, как человек может тренировать свою память. Меня поразило: оказывается, проходят даже мировые турниры по памяти! И если воспользоваться этой методикой, то реально получается! Сам испытывал.

- Какие иностранные языки изучаешь?

- Кроме английского начал изучать португальский. Он постоянно на устах, знаю много слов и многое в футболе, что говорит тренер или ребята, я понимаю. Когда стал больше заниматься с преподавателем, понял, что для меня этот язык еще легче, чем английский, ведь построение вопросов и предложений почти как в русском - преимущественно интонацией, чем вспомогательными словами. Поэтому совмещаю, изучаю английский с помощью португальского и наоборот.