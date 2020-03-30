Сидел у Суркиса в кабинете испуганным и вообще ничего не понимал - Сергей Шевчук рассказал, как подписывал свой первый контракт

Нападающий второлиговской "Чайки" Сергей Шевчук вспомнил подписаниt своего первого профессионального контракта с киевским "Динамо" 12 лет назад.

"Не знаю, насколько это правда, но мне говорили, что после молодежного Евро-2009 мною интересовались "Лилль" и "Валенсия". А еще перед этим вроде "Эспаньол" проявлял также интерес, опять же, я могу только догадываться об этом. Единственный вариант, о котором могу утвердительно говорить - московский "Спартак". Скауты москвичей меня заметили на турнире Банникова и пригласили на медосмотр.

Я уже даже успел съездить в Москву и пройти медосмотр, но нужно было вернуться в Киев, чтобы закончить школу. Я как раз учился в одиннадцатом классе и разумнее было бы уже доучиться те три месяца, чем переводиться в Россию. В итоге я вернулся в Киев и уже ждал завершения школы. Но по иронии судьбы я сыграл удачный поединок за "Динамо-2", на котором присутствовал Игорь Суркис. Буквально на следующий день меня вызвали к нему в кабинет и предложили пятилетний контракт. А вы сами понимаете, что в 16-17 лет я сидел у него просто испуганным и вообще ничего не понимал.

Ни с кем не посоветовавшись, подписал контракт, мне еще и деньги тогда какие-то подсунули прямо там. Поэтому после этого о "Спартак" уже не было. Но я не жалею, хотя, кто знает, все могло бы сложиться по-другому", - рассказал Шевчук.

Напомним, что Шевчук провел 6 лет в системе "Динамо", но за основную команду киевлян так и не сыграл. Последние два сезона футболист выступает за "Чайку" из Второй лиги.