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Премьер-лига

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Цыганык: Если чемпионат завершат после 23-х туров, Карпаты и Динамо могут подать в суд

Премьер-лига
(1 голосов)

Ясно, что ничего не ясно

Цыганык: Если чемпионат завершат после 23-х туров, Карпаты и Динамо могут подать в суд
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык в эфире совместного эфира на канале "Вацко Live" с Виктором Вацко высказал свое мнение относительно варианта, если сезон в УПЛ завершится после 23-го тура.

"Карпаты" подадут в суд, если их снимут. Они будут говорить, что у них есть теоретическая возможность остаться в Премьер-лиге. Что они подводили форму команды под конец чемпионата, и они выиграли бы 9 туров.

И "Динамо" может подать в суд. Поэтому УЕФА опасается такого силового метода. Потому что люди могут пойти в Лозанну.

Но вполне могут быть рекомендации сыграть плей-офф из двух матчей. И сейчас УЕФА будет над этим думать", - сказал Цыганик.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (8)
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Red_Cat (Салоники)
30.03.2020 в 22:10
обращаться нужно исключительно в Печерский суд. Насколько я помню, в Украине даже термин такой есть "печерское павосудие".
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0
-1
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Инспектор ( )
30.03.2020 в 22:28
УЕФА не признает юрисдикцию Печерского суда в вопросе распределения мест
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0
0
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simargl (Чернигов)
30.03.2020 в 22:04
Эти люди могут пойти на #@¥... опыт есть . На поле решать надо , а не в суде ... мы бы смогли бы ??????
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+4
0
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Инспектор ( )
30.03.2020 в 22:00
satellite (Харьков) Если будет возможность, то конечно доиграть. А вообще то УЕФА этот вопрос о внутренних чемпионатах отдало на откуп национальным федерациям. И было сказано, что УЕФА примет распределение мест на текущий момент
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+2
0
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satellite (Харьков)
30.03.2020 в 22:10
Согласен,но 1 го Апреля ещё пройдёт видеоконференция со всеми представителями Фут.Орг. и может на ней что то новое решат.
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0
0
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satellite (Харьков)
30.03.2020 в 21:51
Как по мне,так Чемпионат надо по любому доигрывать.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
30.03.2020 в 22:05
В сентябре 2021 ??
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0
-3
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Инспектор ( )
30.03.2020 в 21:49
У придурка Цыганика забыли спросить
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+4
-1

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