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Вацко: Дыминский сейчас не финансирует Карпаты, задолженность по зарплате составляет три месяца

Премьер-лига
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Финансовые проблемы клуба никуда не делись

Вацко: Дыминский сейчас не финансирует Карпаты, задолженность по зарплате составляет три месяца
Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко в эфире совместного эфира на Youtube с Игорем Цыганыком сообщил о финансовых трудностях в "Карпатах".

"Мои источники в клубе сообщают, что Дыминский сейчас не финансирует клуб, зарплаты нет.

Задолженность по зарплате составляет три месяца", – сказал Вацко.

Напомним, что после 23-х туров УПЛ "Карпаты" занимают последнее, 12-е место.

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В статье: Виктор Вацко Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live

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