Вацко: Дыминский сейчас не финансирует Карпаты, задолженность по зарплате составляет три месяца

Украинский журналист Виктор Вацко в эфире совместного эфира на Youtube с Игорем Цыганыком сообщил о финансовых трудностях в "Карпатах".

"Мои источники в клубе сообщают, что Дыминский сейчас не финансирует клуб, зарплаты нет.

Задолженность по зарплате составляет три месяца", – сказал Вацко.

Напомним, что после 23-х туров УПЛ "Карпаты" занимают последнее, 12-е место.