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Вацко: Дыминский сейчас не финансирует Карпаты, задолженность по зарплате составляет три месяца
Финансовые проблемы клуба никуда не делись
Украинский журналист Виктор Вацко в эфире совместного эфира на Youtube с Игорем Цыганыком сообщил о финансовых трудностях в "Карпатах".
"Мои источники в клубе сообщают, что Дыминский сейчас не финансирует клуб, зарплаты нет.
Задолженность по зарплате составляет три месяца", – сказал Вацко.
Напомним, что после 23-х туров УПЛ "Карпаты" занимают последнее, 12-е место.
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Источник:Вацко Live
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