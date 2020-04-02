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Главный скаут Шахтера: Сумму, которую заплатили за Додо, сегодня можно умножать на 20

Премьер-лига
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Бразилец - как пример успешного проекта

Главный скаут Шахтера: Сумму, которую заплатили за Додо, сегодня можно умножать на 20
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Руководитель скаутской службы "Шахтера" и помощник президента клуба Жозе Боту заметил, что много кто из тренеров и футбольных боссов не имеют терпения к росту молодых игроков. В качестве примера работы с молодежью он привел бразильца дончан - Додо.

Главный скаут "Шахтера" призвал к качественной подготовки молодежи "с требованиями профессионального футбола".

Часто клубы не имеют терпения, чтобы дать возможность молодым игрокам расти. Это очень большая ошибка тех, кто хочет доходов от трансферов уже и немедленно. Возникает давление со стороны болельщиков и прессы, и такие команды проваливаются, не осознавая, что означает спортивный проект для самого игрока.

Успешным примером "Шахтера" Боту считает бразильского правого защитника Додо, которого дончане подписали 2017 года.

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Мы знали, что сразу играть он не сможет. Он был в команде полгода, адаптировался, тогдашний тренер Паулу Фонсека признал его потенциал, но Додо еще не был готов к игре.

Поэтому мы отдали его в аренду с условием: хотели, чтобы он учился у тренера, который бы подготовил его к нашей манере игры. Поэтому отдали Додо "Витории Гимарайнш", которую в то время возглавлял Луиш Каштру.

В этом сезоне Додо, напоминает Tribiuna Espresso, вернулся в Украину.

Сейчас он играет. Он уже выступает за молодежную сборную Бразилии, и теперь мы могли бы умножить ту сумму, которую в свое время заплатил за него "Шахтер", на 20.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Витория (Гимарайнш) Паулу Фонсека Жозе Боту Луиш Каштру
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