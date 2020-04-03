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Суркис: Пока я президент клуба, пока будет возможность - буду выполнять контракт игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо не собираются урезать контракты игроков

Суркис: Пока я президент клуба, пока будет возможность - буду выполнять контракт игроков
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что клуб пока что продолжает выплачивать зарплату игрокам без ограничений.

- Обсуждали с президентами других клубов вопрос зарплат во время карантина?

– Не обсуждал. Потому что не понимаю рекомендаций вышестоящих органов. Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он с этим сам не согласится, если будет предложено.

Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать в этой ситуации. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я тоже не могу же говорить, что чемпионат закрыт на длительный период.

Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и прочее – у них есть контракт. Пока я президент клуба, пока будет возможность - буду выполнять контракты.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
03.04.2020 в 20:08
И футболеры молчат тихо в тряпочку про отказ выплат зарплаты... Ну ладно бы в Олипмике бедном урезать некуда. Но в Динамо и Шахтере получать деньги ни за что во время эпидемии - это полный пиз..
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