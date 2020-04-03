Суркис: Пока я президент клуба, пока будет возможность - буду выполнять контракт игроков

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что клуб пока что продолжает выплачивать зарплату игрокам без ограничений.

- Обсуждали с президентами других клубов вопрос зарплат во время карантина?

– Не обсуждал. Потому что не понимаю рекомендаций вышестоящих органов. Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он с этим сам не согласится, если будет предложено.

Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать в этой ситуации. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я тоже не могу же говорить, что чемпионат закрыт на длительный период.

Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и прочее – у них есть контракт. Пока я президент клуба, пока будет возможность - буду выполнять контракты.