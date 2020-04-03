Срна: Свою последнюю игру в футболке Шахтера хочу провести на Донбасс Арене

Помощник главного тренера "Шахтера" Дарио Срна уверен, что клуб вернется в Донецк на "Донбасс-Арену".

"Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке "Шахтера" провести на "Донбасс Арене". Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил. И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда, не только из тех, кто играл со мной в "Шахтере". Таково моё желание", - рассказал Дарио.

Напомним, что сейчас "Шахтер" квартируется в Киеве, а играет матчи в Харькове на ОСК "Металлист".