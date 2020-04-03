  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна: Свою последнюю игру в футболке Шахтера хочу провести на Донбасс Арене
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна: Свою последнюю игру в футболке Шахтера хочу провести на Донбасс Арене

Премьер-лига
(1 голосов)

Дарио не оставляет надежд

Срна: Свою последнюю игру в футболке Шахтера хочу провести на Донбасс Арене
Новина українською

Помощник главного тренера "Шахтера" Дарио Срна уверен, что клуб вернется в Донецк на "Донбасс-Арену".

"Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке "Шахтера" провести на "Донбасс Арене". Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил. И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда, не только из тех, кто играл со мной в "Шахтере". Таково моё желание", - рассказал Дарио.

Напомним, что сейчас "Шахтер" квартируется в Киеве, а играет матчи в Харькове на ОСК "Металлист".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
04.04.2020 в 00:33
Так в чем проблема Нюхни коксу от Ахмета из Бразилии -и на Бамбасс-Арену в сборную ДНР вместе с Кобзоном-Мотороллой-Гиви-дегенералом Захарченко-и прочей швалью
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
03.04.2020 в 23:52
Тяжёлый случай. Без принудительного лечения Дарио не обойтись.
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
03.04.2020 в 23:49
Сона намерен жить вечно??
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...