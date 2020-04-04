Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иванисеня - лидер по общему количеству передач в УПЛ 2019/20
Хавбек "Зари" лучший по данному показателю в чемпионате Украины
Чемпионат Украины ушел на карантин. Самое время изучить статистику текущего сезона УПЛ. Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня стал лидером по количеству передач в нынешней кампании. Также в список лучших вошли ещё два одноклубника украинца.
ТОП-10 футболистов по количеству передач УПЛ сезона 2019/20
|Всего
|В среднем
|Точность
|1.
|Дмитрий ИВАНИСЕНЯ (Заря)
|1 436
|67
|89%
|2.
|ИСМАИЛИ (Шахтер)
|1 416
|74
|89%
|3.
|Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО (Заря)
|1 381
|65
|80%
|4.
|Евгений ЧЕБЕРКО (Заря)
|1 349
|71
|93%
|5.
|Николай МАТВИЕНКО (Шахтер)
|1 306
|75
|93%
|6.
|Александр ТЫМЧИК (Заря)
|1 219
|61
|76%
|7.
|Тарас СТЕПАНЕНКО (Шахтер)
|1 213
|66
|91%
|8.
|Алан ПАТРИК (Шахтер)
|1 167
|75
|92%
|9.
|Сергей ЛОГИНОВ (Днепр-1)
|1 153
|50
|89%
|10.
|Артем ШАБАНОВ (Динамо)
|1 144
|62
|91%
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:http://zbirna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...