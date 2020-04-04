Иванисеня - лидер по общему количеству передач в УПЛ 2019/20

Чемпионат Украины ушел на карантин. Самое время изучить статистику текущего сезона УПЛ. Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня стал лидером по количеству передач в нынешней кампании. Также в список лучших вошли ещё два одноклубника украинца.

ТОП-10 футболистов по количеству передач УПЛ сезона 2019/20