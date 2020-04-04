  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иванисеня - лидер по общему количеству передач в УПЛ 2019/20
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иванисеня - лидер по общему количеству передач в УПЛ 2019/20

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек "Зари" лучший по данному показателю в чемпионате Украины

Иванисеня - лидер по общему количеству передач в УПЛ 2019/20
Новина українською

Чемпионат Украины ушел на карантин. Самое время изучить статистику текущего сезона УПЛ. Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня стал лидером по количеству передач в нынешней кампании. Также в список лучших вошли ещё два одноклубника украинца.

ТОП-10 футболистов по количеству передач УПЛ сезона 2019/20
Всего В среднем Точность
1. Дмитрий ИВАНИСЕНЯ (Заря) 1 436 67 89%
2. ИСМАИЛИ (Шахтер) 1 416 74 89%
3. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО (Заря) 1 381 65 80%
4. Евгений ЧЕБЕРКО (Заря) 1 349 71 93%
5. Николай МАТВИЕНКО (Шахтер) 1 306 75 93%
6. Александр ТЫМЧИК (Заря) 1 219 61 76%
7. Тарас СТЕПАНЕНКО (Шахтер) 1 213 66 91%
8. Алан ПАТРИК (Шахтер) 1 167 75 92%
9. Сергей ЛОГИНОВ (Днепр-1) 1 153 50 89%
10. Артем ШАБАНОВ (Динамо) 1 144 62 91%

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) УПЛ Дмитрий Иванисеня
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
http://zbirna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...