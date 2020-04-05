Вратарь Колоса назвал трех сильнейших голкиперов мира

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец назвал сильные стороны главного тренера команды и отметил игру своего кумира.

- Какие сильные стороны Костишина?

- "Колос" всегда славится своим сплоченным коллективом, и в этом большая заслуга Руслана Владимировича. Вокруг него это все строится, эта команда, и этот коллектив. И вот это доверие к тренеру имеет свой результат. Он как вожак у нас. Он заводит нас, ведь он найемоциональниша человек в команде. Он мотиватор, и это его сильная черта.

- Кто был у тебя кумиром?

- Название одного кумира - это Александр Шовковский. Я был в Академии "Динамо", играл за различные динамовские команды, и я всегда смотрел на Шовковского как на пример идеального вратаря, смотрел на него как на легенду. Поэтому он для меня всегда самый лучший.

- В чем была его сила?

- Сила в том, что Шовковский после ошибок и не слишком удачных игр находил в себе силы подниматься, пытался стать лучше. Он старался, чтобы неудачи проходили мимо и после этого он был сильнее.

- Три самых сильные голкиперы мира на данный момент?

- Облак ( Атлетико Мадрид), Алиссон (Ливерпуль), Тер Штеген (Барселона).