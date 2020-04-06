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Из-за домашних тренировок у игроков Зари возникли проблемы с соседями

Премьер-лига
(2 голосов)

Сложности индивидуальной работы

Из-за домашних тренировок у игроков Зари возникли проблемы с соседями
Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о трудностях в индивидуальных тренировок его игроков.

Ты сейчас на пике формы и тебя внезапно "обрубили". Ты посреди сезона и не видишь, что будет в будущем. Это печально.

А сейчас туалетную бумагу разве что набивать. Мне ребята рассказывают, что уже их соседи жалуются. Когда мячом набиваешь, оно же все трясется, потолок, стены ...Бывают разные казусы.

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Можешь бегать, прыгать, штангу тягать, на брусьях работать, но для чего, если за неделю или даже два ты не выходишь на поле?

Поэтому, как мне кажется, самое страшное в этой ситуации то, что ты не знаешь, когда это все прекратится.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник тренировка коронавирус карантин
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Источник:
Великий футбол

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