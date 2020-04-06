Из-за домашних тренировок у игроков Зари возникли проблемы с соседями

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о трудностях в индивидуальных тренировок его игроков.

Ты сейчас на пике формы и тебя внезапно "обрубили". Ты посреди сезона и не видишь, что будет в будущем. Это печально.

А сейчас туалетную бумагу разве что набивать. Мне ребята рассказывают, что уже их соседи жалуются. Когда мячом набиваешь, оно же все трясется, потолок, стены ...Бывают разные казусы.