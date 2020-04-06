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Из-за домашних тренировок у игроков Зари возникли проблемы с соседями
Сложности индивидуальной работы
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал о трудностях в индивидуальных тренировок его игроков.
Ты сейчас на пике формы и тебя внезапно "обрубили". Ты посреди сезона и не видишь, что будет в будущем. Это печально.
А сейчас туалетную бумагу разве что набивать. Мне ребята рассказывают, что уже их соседи жалуются. Когда мячом набиваешь, оно же все трясется, потолок, стены ...Бывают разные казусы.
Можешь бегать, прыгать, штангу тягать, на брусьях работать, но для чего, если за неделю или даже два ты не выходишь на поле?
Поэтому, как мне кажется, самое страшное в этой ситуации то, что ты не знаешь, когда это все прекратится.