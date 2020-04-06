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Тымчик - лидер УПЛ по количеству фланговых передач. Кендзера - по качеству

Премьер-лига
(1 голосов)

Статистика знает все

Тымчик - лидер УПЛ по количеству фланговых передач. Кендзера - по качеству
Новина українською

Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистические итоги первой части сезона УПЛ.

Сегодня речь пойдет о фланговых передачах – навесах и прострелах в чужую штрафную с флангов.

По количественному показателю здесь лидирует Александр Тымчик из "Зари", однако качество его передач оставляет желать лучшего - всего в 21% случаев его подачи доходили до адресата.

Наибольший процент фланговых точных передач у динамовца Томаша Кендзеры, хотя он и находится лишь на 9-м месте таблицы по количеству.

Любопытно, что квартет лучших футболистов УПЛ по числу фланговых передач полностью составляют воспитанники "Динамо", а вот представителей "Шахтера" в данном рейтинге нет вовсе.

Тымчик - лидер УПЛ по количеству фланговых передач. Кендзера - по качеству - изображение 1
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В статье: Владислав Калитвинцев Заря (Луганск) Владимир Полевой Александр Караваев Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия Карпаты (Львов) Богдан Михайличенко Томаш Кендзёра Максим Третьяков Александр Тымчик СК Днепр-1 Виталий Миколенко Владислав Дубинчак Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
06.04.2020 в 23:46
Показателями Кендзеры поражен, ибо какие матчи не смотрел - то ощущение было, что этот товарищ мяч наобум пуляет
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