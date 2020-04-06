Тымчик - лидер УПЛ по количеству фланговых передач. Кендзера - по качеству

Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистические итоги первой части сезона УПЛ.

Сегодня речь пойдет о фланговых передачах – навесах и прострелах в чужую штрафную с флангов.

По количественному показателю здесь лидирует Александр Тымчик из "Зари", однако качество его передач оставляет желать лучшего - всего в 21% случаев его подачи доходили до адресата.

Наибольший процент фланговых точных передач у динамовца Томаша Кендзеры, хотя он и находится лишь на 9-м месте таблицы по количеству.

Любопытно, что квартет лучших футболистов УПЛ по числу фланговых передач полностью составляют воспитанники "Динамо", а вот представителей "Шахтера" в данном рейтинге нет вовсе.