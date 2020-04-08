Матузалем рассказал, ради чего переходил в донецкий Шахтер

Экс-полузащитник Шахтера Франселино Матузалем вспомнил то время, когда выступал за донецкий клуб.

"Из Брешии я перешел в Шахтер, поскольку хотел играть в Лиге чемпионов. Украинский клуб тогда был еще не очень известным.

И я тогда был неизвестным игроком, но Луческу тепло меня встретил: "Ты тот, кем пожелаешь быть". В конце моего периода в Шахтере Луческу был мне как отец", – сказал Матузалем в интервью официальному сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что бразилец играл в Шахтере с 2004 по 2007 годы, после чего со скандалом покинул "горняков". За это время Матузалем успел провести 88 матчей и записать в свой актив 26 голов и 13 результативных передач.