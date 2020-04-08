Шандор Варга: Ребров сказал, что в любом случае будет работать. Хочет снова обыграть ЦСКА в ЛЕ

Футбольный агент Шандор Варга, который сейчас находится в Будапеште, рассказал о том, как в Венгрии обстоят дела с пандемией коронавируса.

— Как в Венгрии ситуация в связи с пандемией?

— У нас все не так плохо, под контролем. Сергей Ребров, который возглавляет "Ференцварош", уже проводит тренировки, правда, малыми группами. Он сказал, что в любом случае будет работать. Сергей снова мечтает на выезде обыграть ЦСКА в Лиге Европы.

— Когда в Венгрии может возобновится чемпионат?

— Президент нашей федерации футбола говорит, что будет придерживаться рекомендаций УЕФА и ФИФА. Но все в стране мечтают, чтобы уже через месяц начать играть. Хотя как пойдет дальше, никто не знает.

— Много ли заболевших в стране?

— Честно говоря, статистику даже не смотрю. Но мое мнение — человечеству нужен был коронавирус, чтобы остепениться и задуматься о том, что действительно важно в жизни. У кого есть миллион долларов кэша на столе, тому очень трудно наесться. А тот, у кого есть только кусочек хлеба, намного богаче этого миллионера. Слава богу, многие в Венгрии стали понимать эту истину. Большинство футболистов помогает больницам, врачам, жертвует деньги. Верю, что после пандемии мир станет немного лучше.

— В Венгрии клубы так же, как и во всей Европе, стараются снизить заработные платы футболистам?

— Это юридический вопрос, идет разговор с игроками. Но все абсолютно адекватно и позитивно относятся к снижению зарплат. Ненормально, когда врач, который спасает жизни, получает в сотни раз меньше, чем тот, кто бьет по мячу и фактически занимается своим хобби. Не только местные, но и легионеры относятся ко всему с пониманием.