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Последствия карантина. Смалийчук заявил о шансе для игроков, которые хотят покинуть клубы

Премьер-лига
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Пример Тайсона

Последствия карантина. Смалийчук заявил о шансе для игроков, которые хотят покинуть клубы
Новина українською

Украинский футбольный менеджер Олег Смалийчук, который работает в Испании, отметил, что не только клубы, но и отдельные игроки могут воспользоваться карантином из-за Covid-19.

Некоторые немецкие и швейцарские клубы в одностороннем порядке разорвали соглашения с футболистами. Очевидно, имели основания, потому что, подписывая соглашения, грамотно сформулировали условия форс-мажора.

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Но ситуацией с коронавирусом могут воспользоваться не только боссы клубов, но и футболисты.

Если условный Тайсон или Коутиньо не захочет играть за свой клуб, то также в одностороннем порядке попытается разорвать соглашение, чтобы перейти в другую команду.

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В статье: Тайсон Олег Смалийчук коронавирус карантин
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Источник:
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