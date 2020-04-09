Последствия карантина. Смалийчук заявил о шансе для игроков, которые хотят покинуть клубы

Украинский футбольный менеджер Олег Смалийчук, который работает в Испании, отметил, что не только клубы, но и отдельные игроки могут воспользоваться карантином из-за Covid-19.

Некоторые немецкие и швейцарские клубы в одностороннем порядке разорвали соглашения с футболистами. Очевидно, имели основания, потому что, подписывая соглашения, грамотно сформулировали условия форс-мажора.

Но ситуацией с коронавирусом могут воспользоваться не только боссы клубов, но и футболисты.

Если условный Тайсон или Коутиньо не захочет играть за свой клуб, то также в одностороннем порядке попытается разорвать соглашение, чтобы перейти в другую команду.