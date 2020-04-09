Лучи: Через год VAR будет работать на всех матчах УПЛ

Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи высказал свое мнение относительно внедрения системы VAR в УПЛ.

"Я очень доволен работой VAR. Шесть матчей УПЛ и две кубковые игры - это были матчи с крайне тяжелыми эпизодами. С VAR чаще приходится показывать футболистам красные карточки. В Европе также через это прошли.

VAR призван сделать матчи более чистыми. Думаю, через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ. Мы хотим увеличить количество арбитров, которые смогут работать с новой системой. Для этого необходим сертификат ФИФА. Его получение занимает полгода. Нам нужно три специальных фургона, чтобы охватить все матчи чемпионата Украины", - сказал Лучи.

Напомним, что на данный момент в УПЛ VAR работает на двух матчах тура.