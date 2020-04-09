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Лучи: Думаю, через год VAR будет работать на всех матчах УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Нужно докупить фургонов и обучить судей

Лучи: Думаю, через год VAR будет работать на всех матчах УПЛ
Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказал свое мнение относительно внедрения системы VAR в УПЛ.

"Я очень доволен работой VAR. Шесть матчей УПЛ и две кубковые игры - это были матчи с крайне тяжелыми эпизодами. С VAR чаще приходится показывать футболистам красные карточки. В Европе также через это прошли.

VAR призван сделать матчи более чистыми. Думаю, через год видеоповторы будут на всех матчах УПЛ. Мы хотим увеличить количество арбитров, которые смогут работать с новой системой. Для этого необходим сертификат ФИФА. Его получение занимает полгода. Нам нужно три специальных фургона, чтобы охватить все матчи чемпионата Украины", - сказал Лучи.

Напомним, что на данный момент в УПЛ VAR работает на двух матчах тура.

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В статье: Лучано Лучи VAR
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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max_skif (Луганск_Харьков_Рубе)
09.04.2020 в 22:18
3 фургона єто если не будет расширен чемпионат. А по плану он должен быть расширен до 16 то есть надо 4 фургона, либо если 3 то 2 матча назначать не на выходной день.
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Alex.696 (Немирів)
09.04.2020 в 23:38
Якщо 16 команд, то треба 8 фургонів. Або розносити матчі на два дні по 4. Тоді так, 4 фургони)))
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