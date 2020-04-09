Сидорчук: Динамо может выйти в ЛЧ этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук верит в перспективы нынешней команды киевлян. Хавбек считает, что "Динамо" по силам пробиться в Лигу чемпионов при нынешнем составе.

"Вкладывать деньги в иностранцев, а тем более в такой ситуации… А если еще вспомнить, какие раньше деньги вкладывались. Я не то что не вижу смысла, это действительно очень дорого.

Я уверен, что мы реально можем выйти в Лигу чемпионов этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас. Пусть даже через квалификацию, тот же "Брюгге" мы должны были проходить", - сказал Сидорчук.

Напомним, что "Динамо" три сезона подряд не попадало в групповой раунд Лиги чемпионов, не сумев преодолеть квалификацию.