  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сидорчук: Динамо может выйти в ЛЧ этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сидорчук: Динамо может выйти в ЛЧ этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас

Премьер-лига
(3 голосов)

Команда три года без Лиги чемпионов

Сидорчук: Динамо может выйти в ЛЧ этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук верит в перспективы нынешней команды киевлян. Хавбек считает, что "Динамо" по силам пробиться в Лигу чемпионов при нынешнем составе.

"Вкладывать деньги в иностранцев, а тем более в такой ситуации… А если еще вспомнить, какие раньше деньги вкладывались. Я не то что не вижу смысла, это действительно очень дорого.

Я уверен, что мы реально можем выйти в Лигу чемпионов этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас. Пусть даже через квалификацию, тот же "Брюгге" мы должны были проходить", - сказал Сидорчук.

Напомним, что "Динамо" три сезона подряд не попадало в групповой раунд Лиги чемпионов, не сумев преодолеть квалификацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТРЕНДЕЦ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
09.04.2020 в 22:32
Только если на плейстейшин.
Ответить
+1
0
support (Kyiv)
09.04.2020 в 22:07
Да, вы уже группу с Лугано Мальмё и Копенгагеном прошли , клоуны бл.дь
Ответить
+3
0
dp_dp (Ukraine)
09.04.2020 в 21:32
Хотя я догадываюсь с чем это связано...Это все адрессуется Суркису тогда когда команда на грани очередного провала. И вот эти типа "реально можем"-это очередная попытка в очередной раз навешать лапшу на уши Суркису и вселить в него веру в очередной раз. Результат конечно будет в итоге как обычно, но тогда сегодняшние слова никто не вспомнит. Тогда будут новые мантры о "реально можем"-и так из года в год. Нормальный подход:)
Ответить
+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
09.04.2020 в 21:31
Можете выйти с этими футболистами,но с другим тренером!!!!
Ответить
+2
0
dp_dp (Ukraine)
09.04.2020 в 21:34
А какие сейчас футболисты? Кто из нынешней команды готов играть в конкуретной среде? С натяжкой я вижу двух-Цыганков и Миколенко. Что делать с остальной массой?
Ответить
+1
-1
ramon4ik (Киев)
09.04.2020 в 21:29
Что они курят?? Сколько можно так с самих себя угорать?)))вы в ле очередной раз обосрались, а говорите про лигу чемпионов))) ждите когда УЕФА третий евротурнир сообразит, может хоть там с кем то потягаетесь))
Ответить
+2
-1
dp_dp (Ukraine)
09.04.2020 в 21:27
Былое кратковременное величие конца девяностых до сих пор актуально:) Ну какое должны? Если кто-то что-то "реально может"-он берет и молча делает и результат говорит обо всем. ДК сейчас в лобовом матче не может обыграть прости господи Десну-вот это реально. А все эти может, могли бы...Есть реальная картина, по игре и результату в таблице, все остальное-болтавня, в которой Динамо последнее время дает фору всем подряд. Болтовня без действий.
Ответить
+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.04.2020 в 21:16
Усіх повинні виносити в одну калитку, це факт.
Ответить
+4
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...