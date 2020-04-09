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Сидорчук: Динамо может выйти в ЛЧ этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас
Команда три года без Лиги чемпионов
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук верит в перспективы нынешней команды киевлян. Хавбек считает, что "Динамо" по силам пробиться в Лигу чемпионов при нынешнем составе.
"Вкладывать деньги в иностранцев, а тем более в такой ситуации… А если еще вспомнить, какие раньше деньги вкладывались. Я не то что не вижу смысла, это действительно очень дорого.
Я уверен, что мы реально можем выйти в Лигу чемпионов этой командой и этими футболистами, которые у нас есть сейчас. Пусть даже через квалификацию, тот же "Брюгге" мы должны были проходить", - сказал Сидорчук.
Напомним, что "Динамо" три сезона подряд не попадало в групповой раунд Лиги чемпионов, не сумев преодолеть квалификацию.