Де Пена: В футбол дома не поиграешь, даже с женой

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о времяпровождении на карантине, консультациях с клубными медиками, а также дал советы, как не подхватить вирус.

— Карлос, как дела? Чем занимаешься?

— К счастью, все хорошо, здоровы. Тренируюсь, стараюсь поддерживать форму. Смотрю фильмы, старые матчи.

— Ты впервые в своей карьере оказался на карантине?

— Да, в первый раз. И, надеюсь, что последний! Вся эта ситуация очень странная, хочется верить, что скоро она закончится. Надоело уже дома сидеть. Соскучился по большому футболу. Впереди у нас много важных матчей.

— Ты общаешься с родителями, какова ситуация в Уругвае?

— Честно говоря, я очень обеспокоен ситуацией в моей стране. Хоть границы и закрыты, многие люди не соблюдают карантин. Есть те, кто наотрез отказывается прислушиваться к рекомендациям правительства. Конечно, я беспокоюсь о своих близких, о друзьях и родственниках, потому что этот вирус не выбирает жертв, им может заразиться кто угодно.

— Есть ли в твоей семье четкие правила на время карантина?

— Да. Мама даже не выходит на улицу. Отец каждые 3-4 дня — исключительно по надобности, чтобы скупиться в магазине. Я не просто прошу, я даже запрещаю им выходить на улицу по другим причинам. Они уже старше 60 лет, поэтому находятся в зоне риска.

— Карлос, я так понимаю, ты тоже сидишь дома? Что делаешь?

— Да, я сижу дома. Тренируюсь с женой по утрам в квартире. Знаю, что уже запрещено гулять в парках, поэтому я стараюсь не покидать свой дом без уважительной причины. Единственное исключение — хожу за продуктами. Мы должны быть ответственными!

— Сильно скучаешь по футболу? Не забыл, как выглядит мяч?

— Очень скучаю! Но здоровье гораздо важнее. Если нам сказали оставаться дома, то я останусь дома. Это единственный способ остановить вирус.

— По кому из парней с "Динамо" соскучился больше всего? С кем чаще всего общаешься сейчас?

— С докторами! (смеется). Каждый день мы присылаем врачам "Динамо" сведения о нашей температуре, рассказываем им, беспокоит ли нас что-то. Они должны быть уверены, что мы чувствуем себя хорошо, что мы не заразились, поэтому мы регулярно с ними общаемся, в том числе по видеосвязи. Конечно, я общаюсь со своими товарищами по команде через социальные сети. Благодаря сетям я знаю, чем они занимаются на карантине. Наверное, сейчас интернет полезен как никогда ранее.

— Знаю, что ты следишь за всеми динамовскими новостями из интернета. Как много времени уделяешь этому?

— Конечно, слежу, ведь это моя команда. Я постоянно читаю о ней новости. Я вообще сейчас много времени в интернете провожу.

— Назови пять основных правил профессионального спортсмена Карлоса Де Пены, как укрепить организм и не подхватить вирус?

— Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы, хотя вряд ли скажу что-то новое:

1. Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;

2. Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;

3. Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;

4. Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;

5. Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином — проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.

И последнее, что хочу сказать, отвечая на этот вопрос — поймите, это карантин, а не каникулы!

— Карлос, насколько важно сейчас употреблять много витаминов? Что вообще врачи советуют, кроме обычных мер: не выходить, мыть руки, не трогать лицо...

— Всегда важно, чтобы наша иммунная система была сильной. Каждое утро по рекомендации наших врачей я принимаю витамин С, а также стакан воды с имбирем и лимоном. Может быть, из-за того, что я занимаюсь спортом, у меня хорошая иммунная система, однако береженого Бог бережет!

— Расскажи о своих индивидуальных тренировках. Какие упражнения делаешь чаще всего?

— У меня дома есть кое-какие атрибуты для тренировок: скакалка, каремат, гантели, и так далее. Я постоянно использую подручные средства для них. Конечно, для меня, как для футболиста, это очень странная ситуация, но мы должны адаптироваться к этим условиям. Я тренируюсь каждое утро, хотя, конечно, в футбол дома не поиграешь. Даже с женой. Пробежать с мячом, навесить, стандарт выполнить, дальний удар нанести в квартире не получится.

— Карлос, обратись напоследок к болельщикам, чего можешь им пожелать в этой непростой ситуации?

— Желаю им здоровья, оптимизма и безопасности. Постарайтесь оставаться дома, быть ответственными, заботиться друг о друге. Надеюсь, это скоро закончится. Мы снова будем наслаждаться тем, что нам больше всего нравится — футболом!